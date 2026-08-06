Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Utang Kopdes Merah Putih Rp240 Triliun Dibayar APBN, Dicicil Rp40 Triliun per Tahun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |17:20 WIB
Utang Kopdes Merah Putih Rp240 Triliun Dibayar APBN, Dicicil Rp40 Triliun per Tahun
Utang Kopdes Merah Putih Rp240 Triliun Dibayar APBN, Dicicil Rp40 Triliun per Tahun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal utang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Purbaya memastikan pemerintah akan melunasi seluruh kewajiban utang Kopdes Merah Putih menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembayaran angsuran tahap pertama dijadwalkan mulai September 2026.

Total pokok kredit yang ditanggung negara diperkirakan menembus Rp240 triliun. Angka tersebut berasal dari pengucuran pinjaman modal awal bagi sekitar 80.000 unit Koperasi Desa, di mana masing-masing koperasi mendapatkan plafon kredit sebesar Rp3 miliar.

Purbaya mengatakan, pembiayaan program KDMP dirancang dengan tenor pinjaman selama enam tahun. Melalui skema tersebut, beban APBN dialokasikan sekitar Rp40 triliun per tahun untuk pelunasan pokok di luar komponen bunga.

“Iya kita bayar utangnya, itu kan Rp240 triliun kreditnya kira-kira setiap tahun di-stretch ke 6 tahun kan. Jadi setiap tahun itu (angsuran) pokoknya jatuh Rp40 triliunan, tambah bunga sedikit,” kata Purbaya dalam media briefing, Rabu (5/8/2026).

Adapun hal ini menegaskan bahwa komitmen APBN tidak hanya mencakup beban bunga pinjaman, melainkan juga menanggung porsi angsuran pokok kredit usaha koperasi.

Meski menyerap alokasi APBN yang cukup signifikan, Purbaya optimistis keberadaan KDMP bakal memberikan imbal hasil ekonomi yang nyata bagi kawasan pedesaan melalui pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dan penyerahan aset kepada warga lokal.

"Nanti dari koperasi itu, keuntungannya, SHU (Sisa Hasil Usaha) ke warga desa. Terus aset-asetnya kalau enggak salah milik desa. Jadi tidak rugi-rugi banget sih desanya, dan masyarakatnya, kalau (koperasinya) maju, bisa makmur tuh," ungkap Purbaya.

Purbaya menggarisbawahi bahwa jadwal pembayaran kewajiban tahap awal oleh pemerintah dipastikan tepat waktu pada September 2026.

“Ini kan effort baru kan, enggak dalam satu hari selesai. Kita akan lihat seperti apa ke depan. Tapi yang jelas kita pastikan cicilan pertama pemerintah di bulan September tidak akan molor,” ujar Purbaya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/320/3234042/kopdes-gd0l_large.jpg
Gaji Manajer Kopdes Rp16 Juta Ditanggung APBN Bakal Jadi Bom Waktu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/622/3232819/bansos-YMfl_large.jpg
Bansos Bisa Diambil di Kopdes Merah Putih, Ini Skemanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/455/3232776/menko_pangan-DYth_large.jpg
Bukan Minimarket, Zulhas: Kopdes Merah Putih Salurkan Barang Subsidi dan Serap Hasil Pertanian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/455/3232236/kopdes-X4vV_large.png
Jadi Single Fighter, Ini Sederet Tugas Manajer Kopdes Merah Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/320/3232030/bansos-GU96_large.jpg
Ini Cara Terbaru Dapat Bansos PKH dan BPNT Lewat Kopdes Merah Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/320/3232025/kopdes-wbVF_large.jpg
Ingat! Cicilan Pertama Kopdes Rp3 Miliar ke Himbara Jatuh Tempo September 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement