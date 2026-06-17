Kelompok Studi Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta Antusias Ikuti Edukasi Pasar Modal dari MNC Sekuritas

JAKARTA - MNC Sekuritas menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk Kelompok Studi Mahasiswa Capital Market Student Society (KSM CMSS) Politeknik Negeri Jakarta secara online pada Rabu (17/6/2026). Kegiatan yang diikuti oleh 107 peserta tersebut mengangkat tema “Optimizing Financial Planning: Shaping the Future Through Prudent Investing”. Materi disampaikan oleh Senior Analyst Market Development Bursa Efek Indonesia Fasha Fauziah dan Channel Development & Partnership MNC Sekuritas Risky Arya P. Padang.

Dalam sesi pemaparannya, Channel Development & Partnership MNC Sekuritas Risky Arya P. Padang menjelaskan mengenai berbagai fitur aplikasi online trading MotionTrade yang dapat diakses dengan mudah. Ia menegaskan bahwa MotionTrade merupakan platform investasi dari MNC Sekuritas yang telah berizin dan diawasi oleh OJK, sehingga investor dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman.

"Mahasiswa memiliki peluang besar untuk mulai membangun kebiasaan investasi sejak dini. Dengan dukungan platform digital seperti MotionTrade, proses pembukaan rekening hingga transaksi investasi dapat dilakukan dengan lebih mudah dan aman sehingga generasi muda dapat mulai merencanakan masa depan keuangannya," kata Risky.

Kepala Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta Bambang Waluyo mengatakan bahwa kegiatan Sekolah Pasar Modal (SPM) merupakan sarana edukasi yang penting untuk meningkatkan literasi keuangan dan memperluas edukasi untuk mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta.