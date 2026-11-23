Muliaman Hadad Peringatkan Emiten, Satu Pelanggaran Bisa Guncang Pasar Modal

Wakil Ketua Dewan Pengawas Muliaman D. Hadad mengingatkan perusahaan terbuka (emiten) untuk menjaga integritas dan tata kelola perusahaan. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Pengawas Muliaman D. Hadad mengingatkan perusahaan terbuka (emiten) untuk menjaga integritas dan tata kelola perusahaan. Pasalnya, satu pelanggaran, seperti manipulasi laporan keuangan atau konflik kepentingan yang tidak diungkapkan, dapat merusak kepercayaan investor terhadap pasar modal secara keseluruhan.

Muliaman mengatakan, integritas perusahaan (corporate integrity) dan integritas pasar (market integrity) merupakan dua hal berbeda, tetapi saling berkaitan. Integritas perusahaan mencakup kejujuran dalam penyusunan laporan keuangan, transparansi pengelolaan, serta akuntabilitas direksi. Sementara itu, integritas pasar berkaitan dengan kualitas dan kepercayaan terhadap sistem pasar secara keseluruhan.

"Setiap emiten yang tidak berintegritas, setiap laporan keuangan yang menyesatkan, setiap konflik kepentingan yang tidak diungkapkan, serta setiap pelaporan yang semu merupakan bata-bata yang membangun fondasi pasar yang rapuh," ujar Muliaman dalam sambutannya pada acara Malam Penganugerahan Annual Report Award 2025 di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (23/11/2026) malam.

Dia menegaskan, pelanggaran yang dilakukan satu perusahaan tidak hanya berdampak terhadap emiten bersangkutan. Ketika kepercayaan investor terhadap pasar modal menurun, perusahaan lain yang telah menerapkan tata kelola dengan baik juga berpotensi terkena dampaknya.

Muliaman mencontohkan, skandal manipulasi laporan keuangan dapat mendorong investor meninggalkan pasar secara keseluruhan, meskipun masih banyak emiten yang memiliki kinerja baik dan menjalankan bisnis secara transparan.

"Skandal manipulasi laporan dapat membuat investor meninggalkan seluruh pasar, meskipun ratusan emiten lainnya bersih dan memiliki kinerja baik. Ketika kepercayaan hilang, perusahaan yang paling berintegritas pun ikut menanggung biaya," katanya.