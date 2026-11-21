Perkuat Pengawasan, BEI Ajak Tim Nasdaq Berkantor di Bursa

Bursa Efek Indonesia (BEI) menggandeng Nasdaq untuk memperkuat pengawasan perdagangan pasar modal Indonesia. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) menggandeng Nasdaq untuk memperkuat pengawasan perdagangan pasar modal Indonesia. Melalui kerja sama tersebut, Nasdaq akan menempatkan tim khusus yang berkantor di lingkungan BEI selama periode tertentu untuk membantu meningkatkan efektivitas sistem pengawasan dan menyesuaikan parameter pemantauan perdagangan dengan standar bursa global.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, pihaknya telah bertemu dengan Nasdaq selaku penyedia sistem pengawasan bursa beberapa hari lalu. Dalam pertemuan tersebut, Nasdaq menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya BEI meningkatkan kualitas pengawasan pasar modal.

"Beberapa hari lalu kami sudah bertemu dengan Nasdaq sebagai penyedia sistem pengawasan di bursa. Kami sudah mendapat komitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada upaya bursa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di bursa," ujar Jeffrey, Sabtu (21/11/2026).

Jeffrey menjelaskan, dukungan Nasdaq akan dilakukan melalui sejumlah langkah, termasuk peningkatan kapasitas atau capacity building bagi tim pengawasan BEI. Selain itu, Nasdaq akan menempatkan tim khusus untuk bekerja bersama jajaran pengawasan bursa.

Tim tersebut akan berkantor di lingkungan BEI selama periode tertentu. Mereka akan berkolaborasi dengan tim pengawasan BEI untuk menyesuaikan parameter pemantauan perdagangan sekaligus menerapkan praktik terbaik (best practices) yang digunakan di bursa global.

"Akan ada dedicated team dari Nasdaq yang berkantor di bursa untuk periode tertentu, bersama-sama dengan tim pengawasan di bursa untuk menyesuaikan seluruh parameter pengawasan yang dilakukan, menerapkan best practices dari pengawasan yang berlaku di bursa global," jelasnya.

Menurut Jeffrey, kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan BEI dalam mendeteksi dan mengawasi aktivitas perdagangan secara lebih efektif.