BEI Keluarkan Saham HSC dari Indeks IDX Commodity 20

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) memperbarui kriteria pemilihan saham dalam indeks IDX Commodity 20 (IDXCMDTY20) yang mencakup emiten komoditas di sektor energi, barang baku, perkebunan, perikanan, serta peternakan. Salah satu ketentuan barunya adalah mengecualikan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC).

Kepala Divisi Pengembangan Bisnis II BEI, Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan, pembaruan indeks ini dirancang sebagai referensi bagi investor maupun manajer investasi dalam memantau pergerakan saham-saham berbasis komoditas.

Untuk masuk dalam semesta atau universe IDX Commodity 20, saham perusahaan tercatat wajib memenuhi empat syarat utama. Pertama, merupakan konstituen Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang masuk dalam subindustri komoditas berdasarkan klasifikasi IDX Industrial Classification (IDX-IC), serta telah tercatat di bursa minimal selama enam bulan.

Kedua, saham aktif diperdagangkan setiap hari selama enam bulan terakhir dan tidak pernah terkena penghentian sementara perdagangan (suspensi). Ketiga, tidak berada di dalam Papan Pemantauan Khusus, dan keempat, tidak tergolong sebagai saham HSC.

“Tentunya kami harus mengecualikan saham yang tergolong sebagai saham terkonsentrasi tinggi atau HSC. Itu kami tidak bisa masukkan juga ke dalam universe IDX Commodity 20,” jelas Kautsar dalam acara edukasi wartawan secara online, Jumat (20/11/2026).

Setelah melewati penyaringan tersebut, BEI melakukan pemeringkatan berdasarkan nilai, volume, dan frekuensi transaksi di pasar reguler guna menyaring 20 saham konstituen utama.

Kautsar menjelaskan bahwa penghitungan indeks menerapkan metode adjusted market cap weighted, yang memperhitungkan kapitalisasi pasar disesuaikan dengan porsi saham beredar di publik (free float).