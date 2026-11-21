Baru 7 Perusahaan IPO Sepanjang 2026, BEI Masih Kantongi 6 Calon Emiten

BEI mencatat baru tujuh perusahaan yang melaksanakan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) sepanjang 2026. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat baru tujuh perusahaan yang melaksanakan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) sepanjang 2026. Dari tujuh pencatatan saham tersebut, perusahaan berhasil menghimpun dana sebesar Rp2,16 triliun.

Meski demikian, aktivitas IPO di pasar modal Indonesia masih berlanjut. Hingga 20 November 2026, BEI mencatat enam perusahaan masuk dalam antrean atau pipeline pencatatan saham yang berpotensi melantai di bursa.

Berdasarkan data BEI, keenam calon emiten tersebut berasal dari empat sektor usaha. Sektor basic materials dan healthcare masing-masing menyumbang dua perusahaan. Sementara itu, sektor energy dan financials masing-masing memiliki satu calon emiten.

Dari sisi skala aset, mayoritas calon emiten berasal dari kelompok perusahaan beraset menengah. Sebanyak empat perusahaan tercatat memiliki aset antara Rp50 miliar hingga Rp250 miliar.

Adapun dua perusahaan lainnya masuk kategori perusahaan beraset besar dengan total aset di atas Rp250 miliar. Sementara itu, tidak terdapat calon emiten dengan aset di bawah Rp50 miliar dalam daftar pipeline IPO tersebut.