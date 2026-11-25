Ketua OJK: Perempuan Punya Peran Besar Kerek Ekonomi RI

JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menekankan besarnya peran perempuan dalam mengerek pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi tersebut menjadi penopang penting bagi ketahanan ekonomi Indonesia di tengah gejolak global yang penuh ketidakpastian.

Friderica menyebut Indonesia patut bersyukur mampu mempertahankan laju pertumbuhan di atas 5 persen, yakni 5,46 persen pada kuartal III, ketika negara maju di Eropa Barat justru diguncang kerusuhan sosial hingga penjarahan akibat gejolak geopolitik, harga minyak, pengetatan likuiditas, serta inflasi.

Dengan komposisi penduduk yang hampir separuhnya perempuan, dorongan agar mereka kian aktif dalam perekonomian dinilai sangat menentukan daya tahan bangsa.

"Perempuan harus menjadi tiang penyangga kehidupan yang kokoh, bukan hanya dalam keluarga tapi juga dalam masyarakat, termasuk menjadi penggerak ekonomi bangsa lewat peran sebagai pejuang UMKM," ujar Friderica dalam forum diskusi soal pemberdayaan perempuan, di Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Menurut Friderica, mandat OJK menjaga stabilitas sistem keuangan melalui pemantauan berbagai indikator terus berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi masyarakat. Mengutip pesan Ibu Kartini bahwa saat seorang perempuan mengangkat dirinya sendiri ia turut mengangkat semua orang di sekitarnya, sinergi antara regulator, pemerintah, dan sektor jasa keuangan perlu menghidupkan semangat women support women.

Ia mengaku kerap tersentuh melihat perjuangan kaum ibu di sektor UMKM yang tetap mendorong ekonomi keluarga di tengah segala keterbatasan, kendati setiap pagi harus memastikan anak makan serta berangkat sekolah terlebih dahulu.