DPR dan OJK Bantah Ada Komisioner Berafiliasi Politik

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komisi XI DPR RI membantah adanya Anggota Dewan Komisioner (ADK) di tubuh regulator tersebut yang terafiliasi dengan partai politik maupun kepentingan politik. Bantahan itu sekaligus menepis dugaan bahwa sorotan pasar global mengarah kepada ADK ex-officio dari Bank Indonesia (BI), yakni Thomas Djiwandono.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan soal mekanisme penyaringan pimpinan otoritas jasa keuangan sudah menutup rapat masuknya unsur partisan sejak awal pencalonan.

"Semua Anggota Dewan Komisioner OJK tidak ada afiliasi politik dengan partai apa pun, karena mereka dipilih melalui proses pansel," ujar Misbakhun saat dijumpai selepas pertemuan tahunan Bank Indonesia di kantor BI, Jakarta, Jumat (27/11/2026).

Isu afiliasi politik itu mencuat menyusul laporan komunikasi telepon antara Presiden Prabowo Subianto dan Chief Executive Officer (CEO) Morgan Stanley Capital International (MSCI) Inc. Henry Fernandez pada 10 November 2026 yang dimediasi pendiri Bridgewater Associates, Ray Dalio. Dalam pembicaraan lebih dari satu jam mengenai alternatif atas potensi penurunan kelas pasar saham Indonesia dari emerging market menjadi standalone market, MSCI disebut menginginkan tidak ada unsur ADK di dalam OJK yang terafiliasi politik guna mencegah konflik kepentingan.

Dari sisi parlemen, Misbakhun memastikan seluruh komisioner OJK yang dijaring panitia seleksi (pansel) telah melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dengan rekam jejak jelas di sektor keuangan, serta tidak pernah menjadi anggota partai politik maupun terafiliasi dengan organisasi apa pun.