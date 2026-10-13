Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Qatar Airways hingga Emirates Batalkan Sejumlah Penerbangan ke Riyadh, Garuda dan Lion Tetap Beroperasi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |17:08 WIB
Qatar Airways hingga Emirates Batalkan Sejumlah Penerbangan ke Riyadh, Garuda dan Lion Tetap Beroperasi
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memantau dampak serangan kelompok Houthi di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh. (Foto: Okezone.com/Kemenhub)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memantau dampak serangan kelompok Houthi di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi, terhadap operasional penerbangan. Sejumlah penerbangan transit dilaporkan mengalami pembatalan dan penyesuaian rute, sedangkan penerbangan langsung Indonesia-Arab Saudi masih beroperasi.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan penerbangan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan tetap menjadi prioritas.

“Kami terus memantau perkembangan situasi dan dampaknya terhadap penerbangan yang terhubung dengan Riyadh. Prioritas kami adalah memastikan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan tetap menjadi perhatian utama, sekaligus mendorong agar penumpang yang terdampak memperoleh informasi dan penanganan yang jelas dari maskapai,” ujar Lukman, Selasa (13/10/2026).

Berdasarkan pemantauan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara per 12 Oktober 2026, gangguan operasional terutama terjadi pada penerbangan transit yang terhubung dengan Riyadh melalui sejumlah pusat penerbangan internasional.

Qatar Airways, misalnya, membatalkan sejumlah penerbangan rute Doha-Riyadh dan sebaliknya pada 9–10 Oktober 2026. Maskapai tersebut juga mengalihkan penumpang melalui sejumlah kota alternatif di Arab Saudi.

Sementara itu, Emirates membatalkan sejumlah penerbangan menuju dan dari Riyadh, Jeddah, Madinah, serta Dammam pada periode tertentu. Sejumlah maskapai internasional lainnya juga menyesuaikan koneksi penerbangan, mengalihkan rute, membatalkan penerbangan, hingga menghentikan sementara layanan menuju Riyadh.

Meski demikian, Kemenhub menyatakan penerbangan langsung Indonesia-Arab Saudi yang tercantum dalam laporan pemantauan masih beroperasi. Layanan Garuda Indonesia dan Lion Air menuju Jeddah serta penerbangan Saudia pada rute yang tercatat dalam laporan tetap berjalan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/320/3247613//ojek_online-KqmC_large.jpg
Ojol Masuk Kategori Transportasi Umum, Aturannya Ditargetkan Rampung Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/320/3247350//penerbangan-x926_large.jpg
Asap Karhutla Makin Parah, Ganggu 1.673 Penerbangan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/10/320/3247138//menhub_dudy-gizH_large.png
Kemenhub Bakal Standarkan Biaya Pengiriman Angkutan Barang, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/10/18/3247092//bandara-tm7U_large.jpg
Bandara Riyadh Kembali Normal Usai Diserang Houthi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/320/3245998//truk-nU75_large.jpg
607.984 Angkutan Barang Melanggar hingga Oktober 2026, Mayoritas Pelanggaran Dokumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/320/3245768//menhub_dudy-v1Dy_large.jpeg
Menhub Sebut Keselamatan Jadi Perhatian Utama di Sektor Transportasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement