Wamenhub: Kita Bukan Superman tapi Superteam Dorong Perubahan Transportasi Darat

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membahas faktor kunci perubahan dan perkembangan transportasi darat. Sinergi serta kolaborasi perlu diperkuat dalam menghadapi tantangan perubahan dan perkembangan penyelenggaraan transportasi darat.

“We are not Superman but we are superteam, kita bukan Superman yang mampu menyelesaikan seluruh persoalan sendiri. Namun melalui kerja sama, koordinasi, dan kolaborasi kita dapat membangun tim yang kuat untuk menghadapi kompleksitas persoalan transportasi,” kata

Wakil Menteri Perhubungan Darat Suntana dalam kegiatan Koordinasi Teknis (Rakornis) dikutip dari keterangannya, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menilai keselamatan dan kualitas pelayanan transportasi darat tidak mungkin diwujudkan hanya oleh satu pihak, melainkan harus melalui sinergitas dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.

"Ini merupakan momentum bagi kita menyatukan langkah dalam menghadapi isu-isu transportasi darat khususnya terkait keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan," ungkap Aan.

Transportasi darat merupakan ekosistem yang melibatkan banyak pihak. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kepolisian, operator angkutan, pengelola infrastruktur, pelaku usaha logistik, hingga masyarakat. Untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik, ego sektoral harus ditinggalkan serta menjunjung tinggi kesamaan visi, pembagian peran yang jelas, dan tindakan nyata yang saling terhubung.