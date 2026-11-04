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Angkutan Laut Nataru 2026/2027, Pemeriksaan Kelaiklautan 2.140 Kapal Dipegang Marine Inspector

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |10:00 WIB
Angkutan Laut Nataru 2026/2027, Pemeriksaan Kelaiklautan 2.140 Kapal Dipegang Marine Inspector
Angkutan Laut Nataru 2026/2027, Pemeriksaan Kelaiklautan 2.140 Kapal Dipegang Marine Inspector (Foto: Kemenhub)
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JAKARTA - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menegaskan pemeriksaan dan pengujian kelaiklautan kapal dilaksanakan oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal atau marine inspector sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Penegasan ini disampaikan seiring dengan kegiatan pemantauan kesiapan kapal yang dilakukan lintas instansi menjelang penyelenggaraan Angkutan Laut Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Samsuddin menyampaikan bahwa keterlibatan berbagai instansi dalam memantau kesiapan keselamatan pelayaran merupakan bentuk sinergi lintas instansi. 

Sementara itu, pemeriksaan dan pengujian kelaiklautan kapal tetap dilaksanakan oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal atau marine inspector yang memiliki kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan kapal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2016 tentang Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.

“Kami menyambut baik perhatian dan keterlibatan berbagai instansi dalam memantau kesiapan keselamatan kapal menjelang angkutan Nataru 2026/2027. Adapun pemeriksaan uji petik kelaiklautan kapal dilaksanakan oleh marine inspector sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang sudah kami tentukan,” ujar Samsuddin di Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Dalam rangka memastikan kesiapan armada selama periode Nataru, Ditjen Perhubungan Laut telah merencanakan pemeriksaan kelaiklautan terhadap 2.140 kapal pada 1 sampai dengan 30 November 2026 sebagai bagian dari langkah pengawasan keselamatan kapal sebelum beroperasi melayani masyarakat.

“Pemeriksaan oleh marine inspector direncanakan terhadap 2.140 kapal yang terdiri atas 511 kapal penumpang, 63 kapal Ro-Ro jarak jauh, 460 kapal Ro-Ro penyeberangan, 162 kapal tradisional, 821 kapal wisata, dan 123 kapal cepat atau High Speed Craft (HSC),” jelas Samsuddin.

 

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