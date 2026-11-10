Libur Natal dan Tahun Baru Bisa Bawa Motor Gratis Naik Kereta, Catat Jadwalnya

Libur Natal dan Tahun Baru Bisa Bawa Motor Gratis Naik Kereta, Catat Jadwalnya (Foto: Dokumentasi KAI Logistik)

JAKARTA - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) kembali menyiapkan program Angkutan Motor Gratis dengan kereta api (Motis) untuk periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Program ini memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk mengangkut sepeda motor menggunakan kereta api secara gratis selama masa liburan akhir tahun.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Allan Tandiono mengatakan, program Motis akan dilaksanakan dalam dua periode, yakni pada 24-30 Desember 2026 dan 2-5 Januari 2027.

"Kami juga tengah menyiapkan program Angkutan Motor Gratis dengan Kereta Api (Motis) pada periode Nataru kali ini," ujar Allan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Dia mengimbau masyarakat untuk terus memantau kanal informasi resmi DJKA guna mengetahui pengumuman lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pendaftaran program tersebut.

Selain Motis, DJKA juga memberikan stimulus diskon tarif tiket kereta api sebesar 30 persen untuk mendukung mobilitas masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru.

Program diskon tersebut menyasar 1.043.896 penumpang kereta api kelas ekonomi nonpenugasan atau komersial. Pembelian tiket dengan potongan harga telah dibuka sejak 7 November 2026 melalui kanal pembelian resmi, untuk jadwal keberangkatan 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027.