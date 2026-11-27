Kemenhub Periksa Hampir 7.000 Bus AKAP dan Pariwisata Jelang Nataru, 851 Dilarang Beroperasi

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memeriksa kendaraan bus khususnya bus Antarkota AntarProvinsi (AKAP) dan juga bus pariwisata jelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Sejak 10 November 2026 hingga 24 November 2026 terdapat sebanyak hampir 7.000 bus AKAP dan pariwisata yang telah dilakukan rampcheck di terminal, pool bus, dan lokasi wisata. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan kerja sama Ditjen Perhubungan Darat dengan BPTD dan juga Dinas Perhubungan.

"Inspeksi keselamatan jelang Nataru telah dilakukan terhadap 6.966 unit bus AKAP dan pariwisata atau ini sebesar 21,50 persen dari target yaitu 33.010 unit bus," ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (27/11/2026).

Dari data tersebut diperoleh hasil pemeriksaan di antaranya bus yang diizinkan operasional sebanyak 4.178 unit atau 12,90 persen terhadap target, bus dengan peringatan perbaikan sebanyak 1.809 unit atau 5,58 persen terhadap target, kemudian bus yang dilarang operasional sebanyak 851 unit atau 2,63 persen terhadap target. Sementara bus yang diberikan sanksi tilang dan dilarang operasional sebanyak 128 unit atau 0,40 persen terhadap target.

"Selain itu, bersama Dinas Perhubungan juga kami telah melakukan inspeksi keselamatan terhadap 39.344 unit bus Antarkota Dalamprovinsi (AKDP)," imbuh Aan.