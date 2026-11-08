Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenhub Ungkap Kronologi Kecelakaan Helikopter BNBP di Sungai Barito

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 08 November 2026 |17:15 WIB
Kemenhub Ungkap Kronologi Kecelakaan Helikopter BNBP di Sungai Barito
Kemenhub soal Helikopter BNPB (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), telah menerima laporan sementara terkait kecelakaan helikopter jenis Eurocopter EC225LP Super Puma II+ (Airbus Helicopters H225) dengan registrasi VH-HGM yang dioperasikan untuk mendukung misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Sungai Barito, Kalimantan Selatan, Minggu (8/11/2026).

Berdasarkan informasi awal yang diterima, pada pukul 11.56 WIB, helikopter tersebut mengalami kecelakaan saat melakukan pengambilan air untuk kegiatan water bombing di wilayah Sungai Barito, Banjarmasin. Helikopter dilaporkan membawa tiga personel, terdiri atas dua pilot dan satu Helicopter Landing Officer (HLO). Dua pilot dilaporkan selamat, sementara satu personel HLO hingga saat ini masih dalam proses pencarian.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara dan Otoritas Bandar Udara Wilayah III terus berkoordinasi dengan pihak operator, BNPB, serta instansi terkait lainnya untuk mendukung penanganan kejadian dan memperoleh informasi terkini, khususnya terkait proses pencarian personel yang belum ditemukan.

“Prioritas utama kami saat ini adalah memastikan penanganan kejadian berjalan dengan baik, khususnya mendukung upaya pencarian terhadap satu personel yang belum ditemukan. Kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait, sekaligus menyiapkan langkah pemeriksaan awal dari aspek kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa di Jakarta, Minggu (8/11/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/320/3252166/helikopter-iSG0_large.jpg
Kemenhub Ungkap Kronologi Helikopter Mi-17 Jatuh saat Padamkan Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/320/3251423/kapal-O2nV_large.jpg
Kemenhub Periksa 2.140 Kapal hingga 223 Bandara Jelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/320/3250563/libur_nataru_2026-HBvM_large.jpg
Puncak Arus Nataru 2026 Diprediksi Terjadi 4 Kali, Ini Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/320/3250347/dirjen_darat_kemenhub-y19w_large.jpg
Operasional Truk Sumbu 3 Bakal Dibatasi saat Nataru, Cek Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/320/3249305/menhub_dudy-sILv_large.png
Menhub Minta Polri dan KNKT Usut Penyebab Terbakarnya KMP Batumandi di Merak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/320/3249248/kapal-bpji_large.jpeg
Kemenhub Selidiki Penyebab Kebakaran KMP Batumandi di Merak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement