Kemenhub Bakal Atur Drone Jadi Alat Transportasi, Disiapkan Jalur Penerbangan Khusus

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat ini mematangkan regulasi pengoperasian pesawat tanpa awak atau drone, termasuk drone berukuran besar yang berpotensi digunakan untuk mengangkut barang hingga penumpang.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, salah satu yang akan diatur adalah penyediaan jalur penerbangan atau ruang udara khusus untuk kebutuhan drone dan air mobility agar tidak mengganggu lalu lintas penerbangan komersial.

"Pembahasannya tidak lagi hanya spesifik mengenai bagaimana jenis remote pilot-nya atau penguasaan unmanned aircraft system-nya, tetapi juga sudah melangkah ke tahapan bagaimana menyediakan jalur penerbangan yang secara spesifik untuk kebutuhan penerbangan drone ataupun air mobility," ujarnya dalam acara jumpa pers di Jakarta, Selasa (25/11/2026).

Menhub menjelaskan, konsep pengaturan yang tengah disiapkan adalah memisahkan jalur penerbangan drone dengan jalur penerbangan pesawat konvensional atau existing flight. Dalam prosesnya, Kemenhub tengah berkoordinasi dengan Direktorat Navigasi Penerbangan dan AirNav Indonesia untuk membahas pengaturan jalur udara tersebut.

Saat ini, pembahasan masih berlangsung, terutama terkait kebutuhan sistem pengelolaan lalu lintas drone atau Unmanned Aircraft System Traffic Management (UTM) agar dapat mendukung operasional penerbangan tanpa awak secara terintegrasi.

Menurut Menhub, kebutuhan pengaturan tersebut semakin penting karena sejumlah perusahaan mulai menunjukkan minat untuk mengembangkan layanan berbasis drone. Sejumlah uji coba atau proof of concept juga telah berhasil dilakukan, tetapi masih membutuhkan kepastian regulasi dan sistem pengelolaan ruang udara.