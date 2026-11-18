Rampcheck Jelang Nataru, Kemenhub Temukan 606 Bus Tak Layak Operasi

JAKARTA - Menjelang periode angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan meningkatkan pelaksanaan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (rampcheck) pada bus antar kota antar provinsi (AKAP) dan Pariwisata di terminal bus, pool bus, hingga lokasi wisata.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengatakan langkah ini dilakukan untuk memastikan operator bus mematuhi aspek administratif dan kelaikan kendaraan yang beroperasi. Sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan dan memastikan kelancaran perjalanan pada saat meningkatnya mobilitas masyarakat.

“Kami rutin melakukan rampcheck armada bus dan pada masa angkutan Natal dan Tahun Baru kami meningkatkan intensitas rampcheck di simpul-simpul transportasi termasuk di pool bus dan lokasi wisata mulai 10 November 2026 hingga 3 Januari 2027. Pemeriksaan dilakukan menyeluruh mulai dari aspek administratif, cek kondisi kendaraan, dan kesiapan pengemudi,” kata Dirjen Aan dalam keterangan resminya di Bali, pada Rabu (18/11).

Pada periode 10 November 2026 sampai dengan 17 November 2026, Ditjen Hubdat telah melakukan rampcheck terhadap angkutan AKAP sebanyak 4.245 unit dan angkutan Pariwisata 988 unit dengan total pemeriksaan mencapai 5.233 unit. Aan mengungkapkan dari jumlah tersebut 3.230 di antaranya diizinkan beroperasi, sebanyak 1.306 unit diberikan peringatan untuk melakukan perbaikan.

“Dari total 5.233 bus AKAP dan bus Pariwisata yang diperiksa, ada 606 unit yang dilarang beroperasi dan 91 unit diberikan tilang dan dilarang beroperasi,” ungkapnya.