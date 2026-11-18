Jumlah Penumpang Pesawat Diprediksi Tembus 5,19 Juta Orang Selama Nataru 2026/2027

Jumlah Penumpang Pesawat Diprediksi Tembus 5,19 Juta Orang Selama Nataru 2026/2027 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksikan jumlah penumpang pesawat selama periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) mencapai 5,19 juta orang.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa mengatakan, proyeksi tersebut mengacu pada hasil Survei Prakiraan Pergerakan Masyarakat pada masa Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi.

Berdasarkan survei tersebut, pengguna transportasi udara diperkirakan mencapai 5,19 juta orang atau sekitar 4,06 persen dari total 127,78 juta masyarakat yang diprediksi melakukan perjalanan ke luar kota selama periode Nataru.

"Hasil survei ini menjadi salah satu acuan bagi kami dalam mempersiapkan penyelenggaraan Angkutan Udara Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, khususnya untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat serta memastikan pelayanan penerbangan berjalan selamat, aman, nyaman, dan lancar," kata Lukman dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Lukman menyatakan, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kapasitas tempat duduk penerbangan reguler domestik dan internasional selama 19 hari periode Nataru diproyeksikan mencapai 7.814.877 kursi. Selain itu, terdapat potensi tambahan kapasitas melalui penerbangan ekstra sekitar 275.000 kursi.

Dengan demikian, total kapasitas penerbangan yang disiapkan selama periode tersebut mencapai 8.089.877 kursi.