Asap Karhutla Ganggu Penerbangan, Maskapai Rugi Besar

JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Sumatera, Kalimantan hingga Papua mengganggu operasional industri penerbangan nasional sejak pertengahan Agustus 2026.

Penurunan jarak pandang akibat paparan kabut asap pekat memaksa maskapai melakukan penundaan jadwal, pengalihan pendaratan, hingga pembatalan penerbangan demi menjaga keselamatan penumpang.

"Kabut asap karhutla sudah berdampak nyata terhadap operasional maskapai secara industri karena visibility turun di bawah batas aman untuk lepas landas maupun mendarat. Di Bandara Singkawang terjadi pembatalan rute Jakarta-Singkawang pulang-pergi untuk TransNusa dan Super Air Jet pada 16, 18, dan 19 Agustus, sementara di Bandara Supadio Pontianak tercatat sedikitnya 21 penerbangan delay dan satu dialihkan ke Batam," kata Sekretaris Jenderal INACA Bayu Sutanto dalam keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu (5/9/2026).

Pada pembatalan penerbangan di Singkawang per 16 Agustus lalu, tercatat ratusan penumpang terdampak, masing-masing 174 penumpang berangkat dan 153 penumpang datang pada TransNusa, serta 180 penumpang berangkat dan 87 penumpang datang pada Super Air Jet yang diberikan opsi pengembalian dana penuh atau penjadwalan ulang gratis selama tujuh hari.

Selain Kalimantan Barat, pekatnya asap juga mengganggu penerbangan NAM Air di Bandara Iskandar Pangkalan Bun serta rute Wings Air Timika-Nabire di Papua yang tertunda karena jarak pandang hanya mencapai 2,6 kilometer dari batas minimum pilot sebesar 5 kilometer.

"Kualitas udara di Palangka Raya bahkan sempat menyentuh indeks berbahaya atau AQI 487 yang memperparah keterlambatan di Pangkalan Bun, begitu pula rute perintis di Nabire. Keterlambatan penerbangan rata-rata berlangsung 1-2 jam, dan kondisi paling parah terjadi pada pukul 06.00 hingga 08.00 WIB saat jarak pandang anjlok di kisaran 1.000 meter," jelas Bayu.