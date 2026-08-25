Penerbangan Langsung Lampung-Kuala Lumpur, Bidik Pasar Umrah hingga Medis

BANDAR LAMPUNG - Maskapai TransNusa membidik pasar perjalanan umrah asal Lampung melalui pembukaan rute penerbangan langsung Bandar Lampung-Kuala Lumpur, Malaysia.

Rute internasional ini mulai beroperasi pada 24 Agustus 2026 dan menjadi alternatif bagi masyarakat Lampung yang selama ini harus transit melalui Jakarta untuk melanjutkan perjalanan ke Malaysia maupun negara lainnya.

Potensi pasar umrah menjadi salah satu alasan TransNusa membuka konektivitas tersebut. Pemerintah Provinsi Lampung mencatat sekitar 24 ribu jemaah asal Lampung melakukan perjalanan umrah setiap tahunnya.

Direktur Utama TransNusa Bayu Sutanto mengatakan Kuala Lumpur menjadi salah satu titik penting untuk menghubungkan masyarakat Lampung dengan berbagai destinasi internasional, termasuk perjalanan lanjutan menuju Arab Saudi.

“Jadi tidak hanya point to point Jakarta ke Lampung, tapi kita juga mengkoneksikan orang Lampung yang selama ini mau pergi ke Malaysia atau umrah harus lewat Jakarta. Sekarang mereka bisa langsung akses dari Tanjung Karang atau Lampung ke Kuala Lumpur Malaysia,” ujar Bayu, Selasa (25/8/2026).

Penerbangan perdana dengan nomor 8B 661 berangkat dari Bandara Radin Inten II, Bandar Lampung, pukul 11.40 WIB dan tiba di Kuala Lumpur International Airport (KLIA) pukul 14.25 waktu setempat.

Dengan adanya rute ini, masyarakat Lampung tidak perlu lagi menuju Jakarta terlebih dahulu untuk mendapatkan akses penerbangan internasional ke Malaysia.

Bayu mengatakan potensi perjalanan masyarakat Lampung ke Malaysia tidak hanya berasal dari kebutuhan umrah. Perjalanan medis, wisata, bisnis hingga kunjungan keluarga dan kerabat atau visit friends and relatives (VFR) juga menjadi bagian dari pasar yang dibidik.

“Demand banyak dari Lampung sebagian besar ke Malaysia untuk umrah dan medis. Dari Jakarta, dari mana pun, medis ke Malaysia itu masih tetap tinggi. Pelayanan medis di Malaysia bisa memenuhi oleh pasien dari kita,” katanya.