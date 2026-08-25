Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penerbangan Langsung Lampung-Kuala Lumpur, Bidik Pasar Umrah hingga Medis

Firas Shifa Saputra , Jurnalis-Selasa, 25 Agustus 2026 |13:18 WIB
Penerbangan Langsung Lampung-Kuala Lumpur, Bidik Pasar Umrah hingga Medis
Penerbangan Langsung Lampung-Kuala Lumpur, Bidik Pasar Umrah hingga Medis (Foto: Firas/Okezone)
A
A
A

BANDAR LAMPUNG - Maskapai TransNusa membidik pasar perjalanan umrah asal Lampung melalui pembukaan rute penerbangan langsung Bandar Lampung-Kuala Lumpur, Malaysia.

Rute internasional ini mulai beroperasi pada 24 Agustus 2026 dan menjadi alternatif bagi masyarakat Lampung yang selama ini harus transit melalui Jakarta untuk melanjutkan perjalanan ke Malaysia maupun negara lainnya.

Potensi pasar umrah menjadi salah satu alasan TransNusa membuka konektivitas tersebut. Pemerintah Provinsi Lampung mencatat sekitar 24 ribu jemaah asal Lampung melakukan perjalanan umrah setiap tahunnya.

Direktur Utama TransNusa Bayu Sutanto mengatakan Kuala Lumpur menjadi salah satu titik penting untuk menghubungkan masyarakat Lampung dengan berbagai destinasi internasional, termasuk perjalanan lanjutan menuju Arab Saudi.

“Jadi tidak hanya point to point Jakarta ke Lampung, tapi kita juga mengkoneksikan orang Lampung yang selama ini mau pergi ke Malaysia atau umrah harus lewat Jakarta. Sekarang mereka bisa langsung akses dari Tanjung Karang atau Lampung ke Kuala Lumpur Malaysia,” ujar Bayu, Selasa (25/8/2026).

Penerbangan perdana dengan nomor 8B 661 berangkat dari Bandara Radin Inten II, Bandar Lampung, pukul 11.40 WIB dan tiba di Kuala Lumpur International Airport (KLIA) pukul 14.25 waktu setempat.

Dengan adanya rute ini, masyarakat Lampung tidak perlu lagi menuju Jakarta terlebih dahulu untuk mendapatkan akses penerbangan internasional ke Malaysia.

Bayu mengatakan potensi perjalanan masyarakat Lampung ke Malaysia tidak hanya berasal dari kebutuhan umrah. Perjalanan medis, wisata, bisnis hingga kunjungan keluarga dan kerabat atau visit friends and relatives (VFR) juga menjadi bagian dari pasar yang dibidik.

“Demand banyak dari Lampung sebagian besar ke Malaysia untuk umrah dan medis. Dari Jakarta, dari mana pun, medis ke Malaysia itu masih tetap tinggi. Pelayanan medis di Malaysia bisa memenuhi oleh pasien dari kita,” katanya.

Bandara Lampung

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/320/3237987/samppah-nzuq_large.jpg
Sampah Plastik Penerbangan Bakal Masuk Ekosistem Ekonomi Sirkular
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/320/3229200/pesawat-PpQF_large.jpg
Maskapai Diperbolehkan Transaksi Pakai Dolar AS Imbas Rupiah Anjlok ke Rp18.100
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/320/3228115/maskapai_penerbangan-Usvy_large.png
Libur Sekolah, Maskapai Penerbangan dan Hotel Bidik Lonjakan Wisatawan Domestik 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/16/320/3224794/penerbangan-sG9Y_large.jpg
Kemenhub Buka Rute Penerbangan Jakarta–Muara Bungo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/320/3216729/penerbangan_di_indonesia-AxvC_large.jpg
RI Diproyeksi Jadi Pasar Penerbangan ke-4 Dunia di 2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/320/3216105/penerbangan-X5x2_large.jpg
53 Rute Penerbangan Baru di Awal 2026, Ini Daftarnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement