53 Rute Penerbangan Baru di Awal 2026, Ini Daftarnya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 03 Mei 2026 |13:05 WIB
Penerbangan (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) telah resmi menerima tambahan pengembangan rute penerbangan di berbagai bandara kelolaan. Pada periode Januari - April 2026. Di mana tercatat ada 53 rute penerbangan baru dioperasikan di berbagai bandara yang terdiri dari rute yang belum pernah dioperasikan sebelumnya serta penambahan layanan penerbangan baru.

Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R. Pahlevi mengatakan, jumlah rute pada periode tersebut meningkat 15 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dengan penambahan 46 rute penerbangan.

Contoh rute yang belum pernah dioperasikan sebelumnya adalah Bandara Sam Ratulangi Manado - Bandara Naha Tahuna, yang kini dilayani Wings Air mulai Mei 2026. Sementara itu, rute baru maskapai untuk menambah layanan penerbangan di rute eksisting semisal Garuda Indonesia pada Mei 2026 mulai membuka penerbangan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali - Bandara Mozes Kilangin Timika.

"Pengembangan jaringan penerbangan ini merupakan langkah konkret dan nyata InJourney Airports menjadikan bandara sebagai agent of development untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian serta kontribusi pada sektor pariwisata nasional," ujar Pahlevi dalam keterangan resmi, Sabtu (1/5/2026).

Selain itu pada 14 - 16 April 2026, InJourney Airports turut serta dalam Routes Asia sebagai upaya pengembangan jaringan penerbangan di Asia Pasifik di tengah tantangan yang ada. Di dalam ajang tersebut, InJourney Airports menggelar pertemuan strategis dengan 28 maskapai dan 16 bandara.

Adapun maskapai yang baru saja membuka rute penerbangan di bandara InJourney Airports adalah T’way Air rute Bandara Soekarno-Hatta - Bandara Incheon (Korea Selatan) mulai 29 April 2026.

Kemudian pada Mei 2026 maskapai Scoot akan membuka rute Bandara HAS Hanandjoeddin Belitung - Bandara Changi Singapura, dan pada Juni 2026 rute Bandara Supadio Pontianak - Bandara Changi. Lalu, Spring Airlines mulai Juni 2026 direncanakan melayani rute dari Guangzhou dan Shenzen ke Bandara Soekarno-Hatta.

 

