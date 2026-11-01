Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Mudik Gratis dan Diskon Transportasi Nataru 2026/2027, Ada Pesawat hingga Bus

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |09:03 WIB
5 Fakta Mudik Gratis dan Diskon Transportasi Nataru 2026/2027, Ada Pesawat hingga Bus
Pemerintah menyiapkan sejumlah program mudik gratis dan diskon tarif transportasi untuk menyambut libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). (Foto: Okezone.com/Kemenhub)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan sejumlah program mudik gratis dan diskon tarif transportasi untuk menyambut libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Program tersebut mencakup penyediaan 70 bus mudik gratis dengan kapasitas 2.882 penumpang serta stimulus diskon tiket pesawat, kereta api, kapal laut, dan feri dengan total anggaran Rp883,4 miliar.

Melalui program tersebut, pemerintah berupaya meringankan biaya perjalanan masyarakat sekaligus mendorong penggunaan transportasi umum selama libur akhir tahun. Berikut lima fakta mengenai program mudik gratis dan diskon transportasi Nataru 2026/2027.

1. Pemerintah Siapkan 70 Bus Mudik Gratis untuk 10 Kota Tujuan

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali menyelenggarakan program mudik gratis menggunakan bus selama periode Nataru 2026/2027. Pemerintah menyediakan 70 unit bus dengan kapasitas total 2.882 penumpang.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan program tersebut melayani 10 kota tujuan di Pulau Jawa. Pendaftaran mudik gratis dijadwalkan berlangsung pada 12–21 Desember 2026.

"Mudik gratis ada, di darat ada 70 bus untuk 10 kota tujuan. Pendaftarannya nanti tanggal 12 Desember," kata Aan saat ditemui setelah Rapat Koordinasi Evaluasi Nataru 2026 dan Persiapan Penyelenggaraan Nataru 2027 di Kantor Kemenhub, Selasa (27/10/2026).

Adapun keberangkatan peserta direncanakan berlangsung pada 22 dan 23 Desember 2026.

Sepuluh kota tujuan program mudik gratis tersebut meliputi:

Solo
Wonosobo
Semarang
Wonogiri
Cilacap
Purwokerto
Yogyakarta
Surabaya
Malang
Madiun

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/320/3251071//pangan-WLbU_large.jpg
Prabowo Ingin Harga Pangan Tidak Naik Selama Natal 2026 dan Tahun Baru 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/320/3250838//tiket_pesawat-Tkjt_large.jpg
Harga Tiket Pesawat Turun 12 Persen Selama Libur Nataru, Catat Tanggalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/320/3250563//libur_nataru_2026-HBvM_large.jpg
Puncak Arus Nataru 2026 Diprediksi Terjadi 4 Kali, Ini Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/320/3250445//mudik_gratis-PO90_large.jpg
Mudik Gratis Nataru 2026/2027, Ini Jadwal Pendaftaran, Keberangkatan dan 10 Kota Tujuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/320/3250402//bandara-QiPm_large.jpg
Cek Diskon Tiket Pesawat, Kereta hingga Kapal untuk Libur Nataru 2026/2027, Ini Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/320/3250347//dirjen_darat_kemenhub-y19w_large.jpg
Operasional Truk Sumbu 3 Bakal Dibatasi saat Nataru, Cek Jadwalnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement