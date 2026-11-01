5 Fakta Mudik Gratis dan Diskon Transportasi Nataru 2026/2027, Ada Pesawat hingga Bus

Pemerintah menyiapkan sejumlah program mudik gratis dan diskon tarif transportasi untuk menyambut libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). (Foto: Okezone.com/Kemenhub)

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan sejumlah program mudik gratis dan diskon tarif transportasi untuk menyambut libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Program tersebut mencakup penyediaan 70 bus mudik gratis dengan kapasitas 2.882 penumpang serta stimulus diskon tiket pesawat, kereta api, kapal laut, dan feri dengan total anggaran Rp883,4 miliar.

Melalui program tersebut, pemerintah berupaya meringankan biaya perjalanan masyarakat sekaligus mendorong penggunaan transportasi umum selama libur akhir tahun. Berikut lima fakta mengenai program mudik gratis dan diskon transportasi Nataru 2026/2027.

1. Pemerintah Siapkan 70 Bus Mudik Gratis untuk 10 Kota Tujuan

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali menyelenggarakan program mudik gratis menggunakan bus selama periode Nataru 2026/2027. Pemerintah menyediakan 70 unit bus dengan kapasitas total 2.882 penumpang.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan program tersebut melayani 10 kota tujuan di Pulau Jawa. Pendaftaran mudik gratis dijadwalkan berlangsung pada 12–21 Desember 2026.

"Mudik gratis ada, di darat ada 70 bus untuk 10 kota tujuan. Pendaftarannya nanti tanggal 12 Desember," kata Aan saat ditemui setelah Rapat Koordinasi Evaluasi Nataru 2026 dan Persiapan Penyelenggaraan Nataru 2027 di Kantor Kemenhub, Selasa (27/10/2026).

Adapun keberangkatan peserta direncanakan berlangsung pada 22 dan 23 Desember 2026.

Sepuluh kota tujuan program mudik gratis tersebut meliputi:

Solo

Wonosobo

Semarang

Wonogiri

Cilacap

Purwokerto

Yogyakarta

Surabaya

Malang

Madiun