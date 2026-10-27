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Mudik Gratis Nataru 2026/2027, Ini Jadwal Pendaftaran, Keberangkatan dan 10 Kota Tujuan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |14:26 WIB
Mudik Gratis Nataru 2026/2027, Ini Jadwal Pendaftaran, Keberangkatan dan 10 Kota Tujuan
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyelenggarakan program mudik gratis untuk periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). (Foto: Okezone.com/Kemenhub)
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JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyelenggarakan program mudik gratis untuk periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Pendaftaran program tersebut dibuka pada 12–21 Desember 2026 dengan kuota sebanyak 2.882 penumpang.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menjelaskan bahwa program mudik gratis Nataru 2027 menyediakan 70 unit bus untuk melayani 10 kota tujuan.

“Mudik gratis ada, di darat ada 70 bus untuk 10 kota tujuan. Pendaftarannya nanti tanggal 12 Desember,” kata Aan saat ditemui seusai Rapat Koordinasi Evaluasi Nataru 2026 dan Persiapan Penyelenggaraan Nataru 2027 di Kantor Kementerian Perhubungan, Selasa (27/10/2026).

Aan menambahkan, keberangkatan peserta mudik gratis direncanakan berlangsung pada 22 dan 23 Desember 2026. Sepuluh kota tujuan program tersebut meliputi Solo, Wonosobo, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan Madiun.

“Kuota yang kami sediakan berjumlah 2.882 penumpang. Sementara saat ini program tersebut hanya di Pulau Jawa, karena pergerakan orangnya juga cukup besar,” ujarnya.

Kementerian Perhubungan memproyeksikan puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru 2027 terjadi pada 23 Desember 2026. Sementara itu, puncak arus balik diperkirakan berlangsung pada 3 Januari 2027.

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