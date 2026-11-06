Menhub-Menaker Bahas WFA Selama Libur Nataru 2026/2027, Setuju?

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bersama Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli membahas rencana penerapan kebijakan work from anywhere (WFA) untuk mengantisipasi kepadatan mobilitas masyarakat selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027.

Dudy mengatakan, saat ini telah diusulkan penerapan WFA pada sejumlah tanggal tertentu. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan mobilitas masyarakat sehingga perjalanan selama periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 dapat berlangsung lebih lancar.

"Kami berdiskusi beberapa hal khususnya terkait dengan kesiapan Nataru 2026/2027 dan berkaitan dengan work from anywhere (WFA). Karena ini terkait dengan ketenagakerjaan, kami merasa perlu berdiskusi dengan beliau," ujar Dudy dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Menhub dan Menaker juga membahas penguatan kerja sama dalam meningkatkan keselamatan transportasi. Dudy menilai kampanye keselamatan transportasi perlu dilakukan secara terintegrasi melalui sinergi antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat dan para pemangku kepentingan terhadap pentingnya keselamatan dalam aktivitas transportasi.

"Kampanye keselamatan perlu kami sinergikan antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Alhamdulillah diskusi cukup baik dan saya senang sekali kegiatan ini terus kita tingkatkan dengan sinergi dua kementerian yang berlangsung baik," katanya.