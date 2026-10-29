Bengkel Pesawat RI Kantongi Sertifikat Eropa, Bidik Bisnis Maskapai Internasional

JAKARTA - Indonesia mencatatkan pencapaian signifikan di kancah penerbangan internasional. Kompleks fasilitas perawatan pesawat milik FL Technics Indonesia di Bali telah mengantongi sertifikasi bergengsi EASA Part-145 yang diterbitkan langsung oleh European Union Aviation Safety Agency (EASA).

Chairman FL Technics Indonesia, Martynas Grigas menyatakan, sertifikasi EASA akan membuka peluang perusahaan untuk melayani operator penerbangan dan perusahaan leasing pesawat asal Eropa sesuai ruang lingkup sertifikasinya.

"Sertifikasi ini menjadi pengakuan atas pemenuhan standar keselamatan dan kualitas perawatan pesawat yang berlaku di lingkungan regulasi penerbangan Eropa,” ujar Martynas dalam keterangannya, Kamis (29/10/2026).

Pencapaian tersebut sekaligus memperkuat posisi fasilitas MRO di Indonesia untuk bersaing dalam pasar perawatan pesawat internasional.

Dia menjelaskan perusahaan akan segera memulai pekerjaan untuk operator penerbangan asal Uni Eropa setelah memperoleh sertifikasi itu.

“Jadi kedatangan armada berikutnya juga telah dijadwalkan pada November 2026. Pekan depan, kita akan langsung memulai pengerjaan untuk operator penerbangan asal Uni Eropa, dengan gelombang kedatangan armada berikutnya yang sudah terjadwal di bulan November 2026,” ujar Martynas.