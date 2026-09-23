Asap Karhutla Kalimantan Ganggu 409 Penerbangan, Bandara Tertutup Kabut

JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) berdampak signifikan terhadap operasional penerbangan di sejumlah wilayah Kalimantan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat sebanyak 254 penerbangan batal atau tertunda akibat asap karhutla yang menyebabkan penurunan jarak pandang.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa mengatakan, kondisi asap karhutla dapat menurunkan jarak pandang di sekitar bandara sehingga memengaruhi kelancaran operasional penerbangan.

"Keselamatan penerbangan tetap menjadi prioritas utama. Apabila kondisi jarak pandang berada di bawah batas minimum operasional, maka penerbangan dapat mengalami keterlambatan, penundaan, pembatalan, maupun pengalihan sesuai hasil evaluasi kondisi di lapangan dan pertimbangan keselamatan," ujar Lukman dalam keterangan resminya, Selasa (22/9/2026).

Berdasarkan pemantauan Kemenhub selama periode 14-20 September 2026, tercatat 409 penerbangan terdampak di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 141 penerbangan mengalami keterlambatan atau delay, 254 penerbangan dibatalkan atau ditunda, sedangkan 14 penerbangan dialihkan atau divert.

Jumlah penerbangan terdampak tersebut meningkat signifikan dibandingkan periode 7-13 September 2026 yang mencatat 159 penerbangan terdampak.

Secara kewilayahan, Kalimantan Tengah mencatat dampak terbesar dengan 201 penerbangan terdampak, terdiri dari 79 delay, 121 cancelled/postponed, dan 1 diverted.

Kemudian Kalimantan Timur mencatat 138 penerbangan terdampak, terdiri dari 48 delay, 77 cancelled/postponed, dan 13 diverted. Sementara Kalimantan Utara mencatat 70 penerbangan terdampak, terdiri dari 14 delay dan 56 cancelled/postponed.

Kondisi jarak pandang bahkan sempat mencapai 50 meter di sejumlah bandara, di antaranya Bandara Tjilik Riwut, Bandara Iskandar, Bandara Haji Muhammad Sidik, dan Bandara APT Pranoto.