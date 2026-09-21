Karhutla Meluas di Kaltim hingga Malut Kementerian PU Kerahkan Puluhan Ribu Liter Air

JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meluas hingga Kalimantan Utara (Kaltara), Kalimantan Timur (Kaltim), dan Maluku Utara (Malut). Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pun mengerahkan dukungan sumber daya air dan peralatan untuk membantu proses pemadaman.

Di Maluku Utara, kebakaran terjadi di lahan perkebunan Desa Dakaino, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur. Luas lahan yang terdampak diperkirakan mencapai sekitar 100 hektare dan dikelola oleh sekitar 50 petani.

Untuk mendukung pemadaman, Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara telah menyalurkan sebanyak 25.000 liter air ke lokasi kebakaran. Air tersebut diangkut menggunakan mobil tangki berkapasitas 5.000 liter, kendaraan pengangkut air berkapasitas 1.000 liter, serta pompa Alkon.

Sumber air untuk pemadaman berasal dari saluran irigasi Dakaino yang kemudian disalurkan ke lokasi kebakaran. Penanganan dilakukan bersama Pemerintah Desa Dakaino, masyarakat setempat, dan PT Aditama Bangun Perkasa (ABP).

Sementara itu, penanganan karhutla juga dilakukan di Kampung Kasai dan Kampung Batu-batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kebakaran di kawasan tersebut diperkirakan berdampak terhadap lahan seluas sekitar 3 hektare.

Dalam penanganan di Berau, sejumlah peralatan dikerahkan melalui koordinasi BWS Kalimantan V dan BPBPK Kaltara bersama KPHP Berau Utara, Manggala Agni, Polri Berau, serta PT Puji Sempurna Raharja.