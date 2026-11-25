Menhub Batasi Operasional Truk Mulai 18 Desember 2026 hingga 5 Januari 2027

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membatasi operasional kendaraan angkutan barang bersumbu tiga atau lebih selama periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Kebijakan tersebut berlaku mulai 18 Desember 2026 hingga 5 Januari 2027.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, pembatasan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan perjalanan. Sebab gap kecepatan antara kendaraan truk dan mobil pribadi menjadi salah satu faktor timbulnya kemacetan di jalan.

"Kita akan ada pembatasan kendaraan-kendaraan berat, itu nanti akan dikeluarkan SKB. Itu dari tanggal 18 Desember sampai 5 Januari 2027," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/11/2026).

Dia menegaskan, pada periode Nataru kali ini pemerintah tidak akan memberlakukan sistem window time atau pengaturan waktu operasional kendaraan angkutan barang. Keputusan tersebut diambil berdasarkan evaluasi pelaksanaan kebijakan sebelumnya yang dinilai menyulitkan petugas di lapangan akibat ketidakpatuhan sebagian pelaku usaha terhadap jadwal yang telah disepakati.

"Pada tahun ini kita tidak berikan lagi window time karena ketidak konsistenan dari para pelaku usaha. Ini menyulitkan petugas di lapangan," tambah Menhub.

Meski demikian, pemerintah tetap memberikan pengecualian terhadap sejumlah angkutan barang yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Kendaraan pengangkut bahan bakar minyak (BBM), sembako, hewan ternak, pakan ternak, dan pupuk tetap diperbolehkan beroperasi.

Sementara itu, kendaraan pengangkut hasil galian, hasil tambang, tanah, pasir, batu, besi, semen, kayu, serta bahan bangunan lainnya termasuk dalam kategori kendaraan yang dibatasi operasionalnya.