Kemenhub Siapkan Sejumlah Pelabuhan Dikelola Swasta

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai mengidentifikasi sejumlah pelabuhan potensial yang dapat dikembangkan melalui kerja sama dengan badan usaha. Langkah ini dilakukan untuk membuka peluang keterlibatan swasta dalam pengembangan infrastruktur dan pengelolaan pelabuhan di Indonesia.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub tengah menyusun studi identifikasi pelabuhan potensial beserta bentuk kerja sama yang dapat diterapkan.

Direktur Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut, Triono, mengatakan keterlibatan badan usaha menjadi salah satu alternatif strategis untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pengembangan pelabuhan di berbagai wilayah Indonesia.

"Kerja sama pemerintah dengan badan usaha diharapkan tidak hanya menjadi sumber pembiayaan alternatif, tetapi juga mampu menghadirkan efisiensi, inovasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta pengelolaan pelabuhan yang lebih profesional dan berkelanjutan," ujar Triono dalam Forum Group Discussion di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Dia menjelaskan, identifikasi pelabuhan potensial dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Di antaranya kondisi fisik dan fasilitas pelabuhan, potensi ekonomi, prospek pasar, potensi arus barang dan penumpang, hingga kebutuhan investasi.

Selain itu, pemerintah turut memperhitungkan kesiapan infrastruktur pendukung serta aspek teknis dan operasional. Pelabuhan yang masuk dalam kajian juga harus sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan dan arah kebijakan pembangunan transportasi laut nasional.

Menurut Triono, setiap pelabuhan memiliki karakteristik dan kebutuhan berbeda sehingga skema kerja sama yang ditawarkan kepada badan usaha harus disesuaikan dengan potensi dan kelayakan masing-masing pelabuhan.