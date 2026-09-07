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Garuda Indonesia Batalkan Semua Penerbangan Dari dan Ke Jakarta, Bandung, Lampung Hari Ini

Rohman Wibowo , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |12:48 WIB
Garuda Indonesia Batalkan Semua Penerbangan Dari dan Ke Jakarta, Bandung, Lampung Hari Ini
Garuda Indonesia Batalkan Semua Penerbangan Dari dan Ke Jakarta, Bandung, Lampung Hari Ini. (Foto; okezone.com/AP_)
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JAKARTA - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) membatalkan seluruh jadwal penerbangan dari dan menuju Jakarta (CGK), Bandung (BDO), serta Lampung (TKG) hingga Senin (7/9/2026) pukul 24.00 WIB.

Kebijakan pembatalan tersebut diberlakukan menyusul penutupan sementara ruang udara dan aktivitas operasional bandara akibat sebaran abu vulkanis dari erupsi Gunung Anak Krakatau.

"Sehubungan dengan penutupan sementara akibat sebaran abu vulkanis Gunung Anak Krakatau, Garuda Indonesia membatalkan seluruh penerbangan dari dan menuju Jakarta (CGK), Bandung (BDO), dan Lampung (TKG) hingga 7 September 2026 pukul 24.00 WIB," tulis manajemen melalui akun resmi Instagram @garuda.indonesia, Senin (7/9/2026).

Garuda Indonesia terus memantau pergerakan arah angin dan intensitas paparan abu vulkanis serta berkoordinasi secara berkala dengan otoritas penerbangan dan pemangku kepentingan terkait.

Pemulihan jadwal penerbangan setelah penutupan akan dilakukan secara bertahap setelah fasilitas bandara dinyatakan aman untuk kembali melayani penerbangan komersial.

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