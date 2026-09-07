Bus hingga Kereta Disiapkan bagi Penumpang yang Penerbangannya Dipindahkan ke Bandara Kertajati

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy memastikan operator bandara dan maskapai telah menyiapkan fasilitas tambahan berupa shuttle bus bagi penumpang. (Foto: Okezone.com/Kemenhub)

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy memastikan operator bandara dan maskapai telah menyiapkan fasilitas tambahan berupa shuttle bus bagi penumpang yang terdampak penutupan delapan bandara akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Fasilitas tersebut disediakan bagi masyarakat yang telah memiliki tiket pesawat, tetapi tidak dapat melakukan penerbangan akibat penutupan bandara.

Selain shuttle bus, penumpang juga dapat dialihkan melalui sejumlah bandara alternatif. Menhub menyebut maskapai telah diberikan pilihan bandara alternatif, antara lain Bandara Kertajati, Bandara Juanda, Bandara YIA, serta bandara di Semarang dan Solo. Penumpang yang penerbangannya dipindahkan ke bandara alternatif akan mendapatkan transportasi darat berupa bus dan kereta api.

"Transportasi alternatif gratis. Bandara mana yang mau digunakan, InJourney akan menyediakan dengan berkoordinasi bersama Angkasa Pura dan maskapai. Penumpang akan diinformasikan oleh maskapai jika penerbangan akan dilakukan dari bandara alternatif," kata Menhub Dudy dalam keterangan resmi, Senin (7/9/2026).

Pemerintah menyediakan fasilitas tersebut menyusul keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperpanjang penutupan delapan bandara yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau hingga 7 September 2026 pukul 09.00 WIB.

Delapan bandara yang masih ditutup antara lain Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Bandara Radin Inten II Lampung, Bandara Husein Sastranegara Bandung, Bandara Budiarto Curug Tangerang, Bandara Pondok Cabe Tangerang Selatan, Bandara Taufik Kiemas di Pesisir Barat, Lampung, serta Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan.