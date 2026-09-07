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Sebaran Abu Vulkanik Anak Krakatau Meluas ke 5 Wilayah, 6 Bandara Ditutup

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |07:27 WIB
Sebaran Abu Vulkanik Anak Krakatau Meluas ke 5 Wilayah, 6 Bandara Ditutup
Berdasarkan Notice to Airmen (NOTAM) terbaru, enam bandar udara masih berstatus closed dengan estimasi penutupan hingga Senin. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA - Sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau meluas hingga lima wilayah, yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, dan Bengkulu. Kondisi tersebut berdampak pada operasional enam bandar udara yang ditutup sementara demi keselamatan penerbangan.

Informasi tersebut berdasarkan pembaruan aeronautika AirNav Indonesia terkait kondisi ruang udara dan operasional sejumlah bandar udara yang terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebaran abu vulkanik telah meluas ke wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, dan Bengkulu.

Di sisi lain, aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau masih berada pada Level III atau Siaga. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pembaruan informasi aeronautika terkait operasional penerbangan.

Berdasarkan Notice to Airmen (NOTAM) terbaru, enam bandar udara masih berstatus closed dengan estimasi penutupan hingga Senin (7/9/2026) pukul 08.59 WIB.

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