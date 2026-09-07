Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta 150 Ribu Penumpang Pesawat Batal Terbang Imbas Erupsi Gunung Anak Krakatau

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |07:24 WIB
5 Fakta 150 Ribu Penumpang Pesawat Batal Terbang Imbas Erupsi Gunung Anak Krakatau
Menhub Dudy (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan mencatat jumlah penumpang yang mengalami batal terbang imbas erupsi gunung Anak Krakatau mencapai 150 ribu orang. Jumlah penumpang tersebut diakumulasikan dari penutupan 8 Bandara yang dilakukan imbas gangguan abu vulkanik.

Berikut fakta-fakta 150 Ribu Penumpang Pesawat Batal Terbang yang dirankum Okezone, Senin (7/9/2026).  

1. Imbas Erupsi Gunung Anak Krakatau

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan erupsi juga menyebabkan sekitar 467 penerbangan terdampak reschedule jadwal hingga pembatalan penerbangan menimbang kondisi cuaca yang belum kondusif.

"Sejauh ini ada 150 ribuan penumpang yang terdampak, dari sekitar 467 penerbangan," ujarnya di Bandara Soekarno Hatta, Minggu (6/9/2026).

2. Ada 8 Bandara Ditutup Sementara

Adapun delapan bandar udara yang dimaksud antara lain Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Bandara Radin Inten II Lampung, Bandara Husein Sastranegara Bandung, Bandara Budiarto Curug Tangerang, Bandara Pondok Cabe Tangerang Selatan, Bandara Taufik Kiemas di Pesisir Barat Lampung, serta Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam Sumsel.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/320/3240440/bandara_soetta-RPiz_large.jpg
Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau, Bandara Soekarno-Hatta Ditutup hingga 17.30 WIB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/320/3240424/menhub_dudy-2f3O_large.png
Debu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Masih Terdeteksi, 6 Bandara Ditutup hingga 4 Jam ke Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/320/3240419/bandara_kertajati-8XGw_large.jpg
Kemenhub Siapkan Kertajati hingga Juanda Jadi Bandara Alternatif Imbas Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/320/3240409/kereta_api-VBZU_large.jpg
Gunung Anak Krakatau Erupsi, KAI Pastikan Operasional Kereta Api Tetap Berjalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/320/3240401/bandara_kertajati-wy2q_large.jpg
5 Bandara Ditutup pasca Erupsi Gunung Anak Krakatau, Pendaratan Pesawat Dialihkan ke Kertajati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/320/3240397/bandara-9c5p_large.jpg
Erupsi Gunung Anak Krakatau, Sejumlah Penerbangan Bali-Jakarta Dibatalkan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement