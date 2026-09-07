JAKARTA - Kementerian Perhubungan mencatat jumlah penumpang yang mengalami batal terbang imbas erupsi gunung Anak Krakatau mencapai 150 ribu orang. Jumlah penumpang tersebut diakumulasikan dari penutupan 8 Bandara yang dilakukan imbas gangguan abu vulkanik.
Berikut fakta-fakta 150 Ribu Penumpang Pesawat Batal Terbang yang dirankum Okezone, Senin (7/9/2026).
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan erupsi juga menyebabkan sekitar 467 penerbangan terdampak reschedule jadwal hingga pembatalan penerbangan menimbang kondisi cuaca yang belum kondusif.
"Sejauh ini ada 150 ribuan penumpang yang terdampak, dari sekitar 467 penerbangan," ujarnya di Bandara Soekarno Hatta, Minggu (6/9/2026).
Adapun delapan bandar udara yang dimaksud antara lain Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Bandara Radin Inten II Lampung, Bandara Husein Sastranegara Bandung, Bandara Budiarto Curug Tangerang, Bandara Pondok Cabe Tangerang Selatan, Bandara Taufik Kiemas di Pesisir Barat Lampung, serta Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam Sumsel.