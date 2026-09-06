Debu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Masih Terdeteksi, 6 Bandara Ditutup hingga 4 Jam ke Depan

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan penutupan sejumlah bandara masih akan diperpanjang hingga empat jam ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah hasil pemantauan menunjukkan masih adanya deteksi debu vulkanik di sejumlah bandara.

Dudy mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan terakhir melalui paper test, kondisi di enam bandara masih menunjukkan hasil positif. Oleh karena itu, operasional penerbangan di bandara-bandara tersebut belum dapat dibuka kembali.

"Per waktu sekarang ini kami kemungkinan akan masih melakukan penutupan sampai 4 jam ke depan," ujar Dudy dalam konferensi pers virtual, Minggu (6/9/2026).

Enam bandara yang masih ditutup yakni Bandara Radin Inten II, Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdanakusuma, Bandara Budiarto Curug, Bandara Pondok Cabe, dan Bandara Husein Sastranegara.

Menurut Dudy, penutupan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pemantauan kondisi debu vulkanik yang masih terdeteksi di wilayah bandara. Pemerintah akan terus melakukan pemantauan sebelum menentukan langkah selanjutnya terkait operasional penerbangan.

Untuk mengantisipasi dampak terhadap penerbangan, Kementerian Perhubungan juga telah menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Bandara Kertajati, Bandara Ahmad Yani Semarang, dan Bandara Juanda Surabaya disiapkan sebagai opsi pendaratan bagi maskapai yang memungkinkan untuk mengalihkan penerbangannya.