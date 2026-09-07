Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jangan Lupa Pakai Masker! Sebaran Abu Vulkanik Anak Krakatau Makin Meluas

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |07:22 WIB
Jangan Lupa Pakai Masker! Sebaran Abu Vulkanik Anak Krakatau Makin Meluas
PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengimbau masyarakat, khususnya pengguna KRL, untuk tetap menggunakan masker. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengimbau masyarakat, khususnya pengguna KRL, untuk tetap menggunakan masker di dalam maupun di luar rangkaian kereta. Imbauan tersebut disampaikan seiring sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang masih meluas di sejumlah wilayah.

Imbauan penggunaan masker disampaikan melalui informasi yang diputar di dalam rangkaian KRL pada Senin (7/9/2026).

"Kami mengimbau seluruh pengguna untuk tetap memakai masker," demikian bunyi imbauan yang disampaikan kepada pengguna KRL.

Imbauan tersebut menjadi langkah kewaspadaan di tengah perkembangan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

 Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebaran abu vulkanik telah meluas hingga wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, dan Bengkulu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/320/3240521//bandara-vep0_large.jpg
6 Bandara Masih Ditutup hingga 08.59 WIB, Gunung Anak Krakatau Berstatus Siaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/337/3240505//gunung_anak_krakatau-dAiT_large.jpg
Sejarah Letusan Dahsyat Gunung Krakatau hingga Terbentuknya Anak Krakatau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/338/3240510//krl-QlUd_large.jpg
Pengguna KRL Diimbau Gunakan Masker Imbas Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/337/3240507//prabowo-Tiu4_large.jpg
Prabowo Pantau Erupsi Anak Krakatau, Pastikan Seluruh Unsur Kesiapsiagaan Berjalan Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/320/3240512//menhub_dudy-hqOs_large.jpeg
Menhub: Penutupan Sementara 8 Bandara Diperpanjang hingga 24.00 WIB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/337/3240500//wamendiktisaintek-LEHf_large.jpg
Erupsi Anak Krakatau, Wamendiktisaintek: Kampus Diimbau Belajar Daring
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement