Jangan Lupa Pakai Masker! Sebaran Abu Vulkanik Anak Krakatau Makin Meluas

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengimbau masyarakat, khususnya pengguna KRL, untuk tetap menggunakan masker. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengimbau masyarakat, khususnya pengguna KRL, untuk tetap menggunakan masker di dalam maupun di luar rangkaian kereta. Imbauan tersebut disampaikan seiring sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang masih meluas di sejumlah wilayah.

Imbauan penggunaan masker disampaikan melalui informasi yang diputar di dalam rangkaian KRL pada Senin (7/9/2026).

"Kami mengimbau seluruh pengguna untuk tetap memakai masker," demikian bunyi imbauan yang disampaikan kepada pengguna KRL.

Imbauan tersebut menjadi langkah kewaspadaan di tengah perkembangan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebaran abu vulkanik telah meluas hingga wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, dan Bengkulu.