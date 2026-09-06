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Menhub: Penutupan Sementara 8 Bandara Diperpanjang hingga 24.00 WIB

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |22:30 WIB
Menhub: Penutupan Sementara 8 Bandara Diperpanjang hingga 24.00 WIB
Menhub Dudy (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Kementerian Perhubungan terus memantau perkembangan aktivitas dan penyebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, beserta dampaknya terhadap ruang udara dan operasional bandar udara. 

Melihat hasilnya per 17.00 WIB, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan, penutupan delapan bandara terdampak diperpanjang hingga 24.00 WIB.

Pemantauan dan koordinasi intensif dengan operator penerbangan, pengelola bandara, layanan navigasi penerbangan, BMKG, serta pihak terkait lainnya terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terhadap dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap operasional penerbangan.

“Kondisi debu yang tadi siang anginnya mengarah ke Barat, sekarang informasi dari BMKG anginnya mengarah ke Timur dengan kecepatan 5 knot pada level 15.000 feet. Melihat informasi tersebut dan koordinasi dengan seluruh stakeholder penerbangan, maka kami memutuskan delapan bandara tersebut akan kami tutup sampai 24.00 WIB,” ujar Menhub Dudy di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Banten, Minggu (6/9/2026).

Adapun delapan bandar udara yang dimaksud antara lain Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Bandara Radin Inten II Lampung, Bandara Husein Sastranegara Bandung, Bandara Budiarto Curug Tangerang, Bandara Pondok Cabe Tangerang Selatan, Bandara Taufik Kiemas di Pesisir Barat Lampung, serta Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam Sumsel.

Menhub kembali menegaskan bahwa hak-hak penumpang yang terdampak akibat penutupan sementara bandara tetap harus dipenuhi oleh maskapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

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