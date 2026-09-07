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Daftar 8 Bandara Masih Ditutup, Penutupan Diperpanjang hingga Pukul 09.00 WIB

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |08:41 WIB
Daftar 8 Bandara Masih Ditutup, Penutupan Diperpanjang hingga Pukul 09.00 WIB
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperpanjang penutupan delapan bandara yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperpanjang penutupan delapan bandara yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau hingga 7 September 2026 pukul 09.00 WIB.

Delapan bandara yang masih ditutup antara lain Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Bandara Radin Inten II Lampung, Bandara Husein Sastranegara Bandung, Bandara Budiarto Curug Tangerang, Bandara Pondok Cabe Tangerang Selatan, Bandara Taufik Kiemas di Pesisir Barat, Lampung, serta Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan.

"Keselamatan menjadi prioritas kita. Kami melihat situasi terakhir berdasarkan informasi yang diberikan BMKG. Jadi, kami belum bisa memastikan kapan akan berakhir karena cuaca terlalu dinamis," ujar Menhub dalam keterangan resmi, Senin (7/9/2026).

Meski demikian, Menhub Dudy memastikan operator bandara dan maskapai telah menyiapkan fasilitas tambahan bagi penumpang berupa shuttle bus ke beberapa destinasi. Fasilitas tersebut dapat digunakan masyarakat yang sebelumnya telah memiliki tiket pesawat, tetapi tidak dapat terbang akibat penutupan bandara.

Menhub menyebut maskapai telah diberikan pilihan bandara alternatif, antara lain Bandara Kertajati, Bandara Juanda, Bandara YIA, serta bandara di Semarang dan Solo. Bagi penumpang yang penerbangannya dipindahkan ke bandara alternatif tersebut, akan disediakan transportasi darat berupa bus dan kereta api.

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