Siap-Siap! WFA Diusulkan Saat Libur Nataru 2026/2027

Pemerintah telah mengusulkan penerapan WFA pada sejumlah tanggal tertentu selama periode Nataru 2026/2027. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bersama Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli membahas rencana penerapan kebijakan work from anywhere (WFA) pada periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Kebijakan tersebut diusulkan untuk mengurangi kepadatan mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun.

Dudy mengatakan pemerintah telah mengusulkan penerapan WFA pada sejumlah tanggal tertentu selama periode Nataru 2026/2027. Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat membantu mengurai kepadatan perjalanan sehingga mobilitas masyarakat berlangsung lebih lancar.

"Kami berdiskusi beberapa hal khususnya terkait dengan kesiapan Nataru 2026/2027 dan berkaitan dengan work from anywhere (WFA). Karena ini terkait dengan ketenagakerjaan, kami merasa perlu berdiskusi dengan beliau," ujar Dudy.

Selain membahas WFA, kedua menteri juga membicarakan penguatan kerja sama dalam meningkatkan keselamatan transportasi. Dudy menilai Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan perlu menyinergikan kampanye keselamatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Menurutnya, kolaborasi kedua kementerian diperlukan agar edukasi keselamatan transportasi dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau masyarakat secara luas.