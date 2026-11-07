Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Siap-Siap! WFA Diusulkan Saat Libur Nataru 2026/2027

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |06:05 WIB
Siap-Siap! WFA Diusulkan Saat Libur Nataru 2026/2027
Pemerintah telah mengusulkan penerapan WFA pada sejumlah tanggal tertentu selama periode Nataru 2026/2027. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bersama Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli membahas rencana penerapan kebijakan work from anywhere (WFA) pada periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Kebijakan tersebut diusulkan untuk mengurangi kepadatan mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun.

Dudy mengatakan pemerintah telah mengusulkan penerapan WFA pada sejumlah tanggal tertentu selama periode Nataru 2026/2027. Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat membantu mengurai kepadatan perjalanan sehingga mobilitas masyarakat berlangsung lebih lancar.

"Kami berdiskusi beberapa hal khususnya terkait dengan kesiapan Nataru 2026/2027 dan berkaitan dengan work from anywhere (WFA). Karena ini terkait dengan ketenagakerjaan, kami merasa perlu berdiskusi dengan beliau," ujar Dudy.

Selain membahas WFA, kedua menteri juga membicarakan penguatan kerja sama dalam meningkatkan keselamatan transportasi. Dudy menilai Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan perlu menyinergikan kampanye keselamatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Menurutnya, kolaborasi kedua kementerian diperlukan agar edukasi keselamatan transportasi dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau masyarakat secara luas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/320/3252437//menhub-yLrM_large.jpg
Menhub-Menaker Bahas WFA Selama Libur Nataru 2026/2027, Setuju?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/31/320/3251253//mudik_gratis-xvbU_large.jpg
5 Fakta Mudik Gratis dan Diskon Transportasi Nataru 2026/2027, Ada Pesawat hingga Bus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/320/3250563//libur_nataru_2026-HBvM_large.jpg
Puncak Arus Nataru 2026 Diprediksi Terjadi 4 Kali, Ini Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/320/3250402//bandara-QiPm_large.jpg
Cek Diskon Tiket Pesawat, Kereta hingga Kapal untuk Libur Nataru 2026/2027, Ini Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/320/3249233//bandara-Ce9v_large.jpg
Tiket Pesawat Nataru Lebih Hemat, PPN Rp100 Ribu Ditanggung Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/337/3249216//dudy_purwagandhi-WXOm_large.JPG
Jelang Nataru dan Lebaran, Menhub Datangi Mabes Polri Bahas Pengamanan Transportasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement