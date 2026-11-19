Rupiah Melemah, Maskapai Penerbangan Mulai Bidik Rute Internasional

JAKARTA - Salah satu maskapai dalam negeri, TransNusa mulai membidik pasar penerbangan internasional ketimbang domestik di tengah tren pelemahan rupiah. Saat ini rupiah berada di level 18.274 per dolar AS atau melemah 0,23 persen dibandingkan sebelumnya.

Presiden Direktur (Direktur Utama) PT TransNusa Aviation Mandiri, Bayu Sutanto menjelaskan, peralihan rute dari domestik ke internasional itu merupakan strategi bisnis maskapai untuk mengimbangi pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Sebab saat ini pendapatan maskapai diperoleh dalam rupiah, sementara sejumlah komponen biaya operasional, terutama perawatan pesawat dan pengadaan suku cadang, menggunakan dolar Amerika Serikat (AS).

Menurutnya, pelemahan rupiah membuat kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional yang berbasis dolar AS semakin terbatas. Dengan pendapatan rupiah yang sama, perusahaan kini memperoleh dolar AS dalam jumlah lebih sedikit.

"Lah iya dong (kejar rute internasional), kalau anda dagang terus rupiahnya susah. Kaya pekerja, kabur ajalah kerja di luar negeri, logic-logic saja," ujarnya saat ditemui usai acara Peresmian Kemitraan Strategis Asia Digital Engineering (ADE) dan TransNusa di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Untuk memperkuat ekspansi internasional, TransNusa berencana menambah enam hingga delapan pesawat Airbus pada tahun depan. Penambahan armada tersebut akan meningkatkan kapasitas penerbangan sekaligus mendukung pembukaan sejumlah rute internasional baru.