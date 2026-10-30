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Pelita Air Optimalkan Perawatan 16 Pesawat Airbus A320

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |22:42 WIB
Pelita Air Optimalkan Perawatan 16 Pesawat Airbus A320
Pelita Air (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Pelita Air Service terus memperkuat perawatan armada dengan menggandeng dua mitra global di bidang Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO), yakni MTU Maintenance dan KarbonMRO.

Direktur Utama PT Pelita Air Service, Faik Fahmi menyatakan, perawatan mesin 16 pesawat Airbus A320 tersebut dilakukan untuk menjaga keandalan armada dan mendukung ketepatan waktu penerbangan.

“Pelita Air mengintegrasikan dukungan perawatan mesin dengan pengembangan sumber daya manusia, pertukaran pengetahuan, serta dukungan teknis untuk kebutuhan pemeliharaan armada,” kata Faik dalam keterangannya, Jumat (29/10/2026).

Dia menjelaskan kerja sama dengan kedua mitra tersebut dilakukan sebagai langkah untuk memperkuat kesiapan armada melalui akses terhadap keahlian dan fasilitas perawatan berstandar internasional.

"Jadi setiap pihak memiliki kompetensi yang dapat saling melengkapi,” ujarnya.

 

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