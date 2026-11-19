Rupiah Ditutup Melemah ke Rp18.255 per Dolar AS

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah 23 poin atau sekitar 0,13 persen ke level 18.255 per dolar AS pada akhir perdagangan Kamis (19/11/2026).

Analis pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa salah satu sentimen datang dari eksternal yakni kondisi pasar memanas, setelah New York Times melaporkan bahwa Trump tengah mempertimbangkan serangkaian serangan militer besar lainnya terhadap Iran, di tengah tekanan yang kian meningkat dari Israel.

“Meskipun sang presiden belum mengambil keputusan akhir, ia dikabarkan sedang mengevaluasi peringatan dari Israel bahwa Iran tengah membangun kembali persenjataan pesawat nirawak (drone) dan rudalnya, sembari terus mengembangkan program senjata kimia dan biologisnya,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mendesak Washington untuk bergabung dengan Israel dalam sebuah kampanye militer selama empat hingga tujuh hari terhadap Teheran.

Amerika Serikat dan Iran masih berada dalam situasi kebuntuan di Selat Hormuz; Teheran terus melancarkan serangan terhadap kapal-kapal tanker di wilayah tersebut, sementara AS tetap mempertahankan blokade angkatan lautnya terhadap Iran.

Iran juga terpantau menyerang berbagai target di negara-negara Timur Tengah di sekitarnya yang menampung pangkalan militer AS. Eskalasi apa pun dengan Washington kemungkinan besar akan memicu lebih banyak serangan serupa.

Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) memutuskan mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 3,75%–4,00% dalam rapat kebijakannya di bulan Oktober, dengan hasil pemungutan suara 10 banding 2. Keputusan ini diambil setelah kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) pada bulan September.