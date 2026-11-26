Rupiah Tertekan ke Rp18.400 per Dolar AS, BI Tak Otomatis Naikkan Suku Bunga

JAKARTA - Nilai tukar rupiah masih berada dalam tren pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di tengah berlanjutnya gejolak pasar keuangan global. Tekanan terhadap mata uang Garuda dipicu oleh meningkatnya sikap penghindaran risiko (risk-off) investor serta menguatnya ekspektasi kenaikan suku bunga bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), menyusul rilis data ekonomi AS yang tetap solid.

Meski dibayangi ekspektasi kenaikan suku bunga global, Bank Indonesia (BI) menegaskan tidak serta-merta kembali mengerek suku bunga acuan atau BI-Rate. Bank sentral memastikan masih memiliki beragam instrumen moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Gubernur BI, Destry Damayanti mengatakan, keputusan arah suku bunga acuan akan sangat bergantung pada perkembangan data (data dependent), termasuk memantau laju inflasi di dalam negeri serta selisih imbal hasil (yield) antara aset keuangan domestik dan AS.

"Kita melihat data dependen ya. Kemarin kita kan juga menaikkan suku bunga untuk meng-anchor inflasi kita. Jadi, kita juga lihat di domestik, dan kalau kita lihat dari imbal hasil antara aset domestik kita dengan aset dari Amerika juga nanti akan jadi perhitungan kita," ungkap Destry saat ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis (26/11/2026).

Selain mencermati dampak pergerakan suku bunga The Fed terhadap yield dolar AS, BI juga mengandalkan sejumlah instrumen stabilisasi lainnya, antara lain melalui kebijakan lindung nilai atau hedging.

"Apakah kenaikan di Fed Fund Rate itu juga akan mengakibatkan kenaikan USD yield yang juga tinggi atau tidak, itu juga akan menjadi pertimbangan, tapi kan kita punya kebijakan lain, inisiatif hedging. Jadi, ada berbagai kebijakan kita di sektor moneter," jelas dia.