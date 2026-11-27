Sempat Menguat, Rupiah Melemah Lagi ke Rp18.371 per Dolar AS

Sempat Menguat, Rupiah Melemah Lagi ke Rp18.371 per Dolar AS (Foto: Okezone)

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS dibuka menguat tipis 3 poin atau 0,02 persen menjadi Rp18.361 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.364 per dolar AS.

Namun, penguatan ini tidak bertahan lama sebab Rupiah kembali melemah 7 poin atau 0,04 persen ke level Rp18.371 per dolar AS. Bahkan, pada perdagangan kemarin, Rupiah sempat melemah ke level Rp18.400 per dolar AS.

Analis pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan, pelemahan nilai tukar Rupiah imbas usulan tarif tambahan hingga 18 persen dari Amerika Serikat terhadap produk Indonesia perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi daya saing ekspor nasional.

Jika kebijakan ini diberlakukan, produk Indonesia akan menjadi lebih mahal di pasar AS sehingga berpotensi menekan permintaan dari pembeli Amerika. Sektor manufaktur yang bergantung pada pasar ekspor, seperti tekstil, alas kaki, elektronik, dan produk industri lainnya, perlu mewaspadai dampaknya terhadap pesanan dan produksi.

"Kebijakan ini berpotensi menambah tekanan apabila ekspor Indonesia ke AS mengalami penurunan. Berkurangnya penerimaan devisa ekspor dapat memengaruhi pasokan dolar di dalam negeri, sementara ketidakpastian perdagangan juga bisa mengganggu kepercayaan investor," jelas Ibrahim.

Namun, dampaknya belum tentu langsung terjadi karena tarif tersebut masih berupa usulan dan proses konsultasi berlangsung hingga 2027.

Pemerintah perlu melakukan diplomasi perdagangan dengan AS, memperkuat daya saing industri, serta mencari pasar ekspor alternatif agar ketergantungan terhadap satu negara dapat dikurangi.

Dalam kondisi Rupiah yang terus melemah, pemerintah dan Bank Indonesia harus memperkuat koordinasi dan mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

BI perlu melakukan intervensi pasar secara terukur, menjaga kecukupan cadangan devisa, serta mengendalikan inflasi tanpa terlalu bergantung pada kenaikan suku bunga karena dapat membebani dunia usaha dan masyarakat.