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Jaga Keandalan Pasokan Energi Lewat 33 Kargo LNG hingga September 2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |21:00 WIB
Jaga Keandalan Pasokan Energi Lewat 33 Kargo LNG hingga September 2026
Jaga Keandalan Pasokan Energi Lewat 33 Kargo LNG hingga September 2026 (Foto: LNG/ Nusantara Regas)
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JAKARTA - Menjaga keandalan pasokan energi melalui gas alam cair atau LNG. PT Nusantara Regas (NR) selaku bagian Subholding Gas Pertamina mencatatkan realisasi penerimaan LNG sebesar 96.707.127 MMBTU hingga kuartal III-2026. Realisasi ini setara dengan 33 kargo LNG dengan penyerahan gas sebesar 96.548.452 MMBTU. 

Dengan LNG ini menjaga keandalan operasional sekaligus mendukung ketahanan energi nasional, khususnya dalam memenuhi kebutuhan gas bumi bagi pembangkit listrik dan industri konsumen PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) strategis di wilayah Jakarta dan Jawa bagian barat.

Direktur Utama Nusantara Regas Mohd Iskandar Mirza menyampaikan bahwa kinerja positif tersebut merupakan hasil optimalisasi operasional dan komitmen perusahaan dalam memastikan keberlanjutan pasokan energi bagi pelanggan.

"Menjadi motivasi bagi NR untuk terus menjaga keandalan operasional hingga akhir tahun. Seiring dengan kebutuhan gas bumi yang terus berkembang, kami berkomitmen memastikan kesiapan fasilitas dan kelancaran penyaluran energi guna mendukung ketahanan energi nasional,” ujar Mirza dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Keandalan operasional NR turut tercermin dari capaian Plant Availability Factor (PAF) sebesar 96% hingga September 2026. Angka tersebut menunjukkan tingginya tingkat kesiapan fasilitas FSRU Nusantara Regas Satu dalam mendukung proses regasifikasi dan penyaluran gas bumi kepada pelanggan.

Sejalan dengan upaya menjaga keandalan fasilitas, NR juga terus mengedepankan aspek keselamatan kerja dalam setiap aktivitas operasionalnya. Sepanjang Januari hingga September 2026, perusahaan mencatatkan 1.019.352 jam kerja aman. Secara kumulatif, NR telah membukukan 15.846.059 jam kerja aman sejak 2011 hingga September 2026.

 

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