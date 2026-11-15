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Antisipasi PHK dan Kondisi Darurat, Generasi Muda Diingatkan Rajin Menabung

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |19:15 WIB
Antisipasi PHK dan Kondisi Darurat, Generasi Muda Diingatkan Rajin Menabung
Kebiasaan menabung perlu dibangun sejak dini untuk mengantisipasi berbagai risiko keuangan, mulai dari pemutusan hubungan kerja. (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA – Kebiasaan menabung perlu dibangun sejak dini untuk mengantisipasi berbagai risiko keuangan, mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK), kehilangan penghasilan, hingga bencana. Generasi muda pun diingatkan agar tidak hanya mengikuti tren konsumsi, tetapi juga mulai menyiapkan tabungan untuk menghadapi kondisi darurat.

Direktur Eksekutif Kesekretariatan dan Hubungan Lembaga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), KM Nuruddin, mengatakan tabungan dapat menjadi bantalan keuangan ketika seseorang menghadapi situasi sulit yang tidak terduga. Dengan memiliki simpanan, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup meskipun mengalami gangguan penghasilan.

Menurut Nuruddin, pengalaman pandemi Covid-19 menjadi pelajaran penting mengenai perlunya memiliki tabungan. Saat terjadi krisis, simpanan dapat membantu rumah tangga mempertahankan kondisi keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi.

"Menabung itu untuk mempersiapkan diri kalau nanti ke depan kita menghadapi kesulitan atau bencana. Ini contoh kalau kita kemarin pada saat Covid-19. Kalau kita ada tabungan, tentunya masyarakat akan mempunyai ketahanan yang cukup," kata Nuruddin, dikutip Minggu (15/11/2026).

Dia menjelaskan, manfaat tabungan tidak hanya dirasakan ketika terjadi bencana atau krisis ekonomi, tetapi juga saat seseorang kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba. Dalam kondisi tersebut, tabungan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama belum memperoleh sumber penghasilan baru.

Nuruddin menambahkan, kebiasaan menabung juga memiliki dampak terhadap perekonomian secara lebih luas. Kemampuan masyarakat dalam mengantisipasi risiko keuangan dinilai turut mendukung ketahanan ekonomi rumah tangga dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

"Karena tentunya dengan masyarakat bisa memitigasi risiko ke depan, masyarakat juga akan turut serta memelihara stabilitas sistem keuangan. Itu yang menjadi misi utama kita ke depan. Menabung itu bukan hanya menabung, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi risiko ke depan," ujarnya.

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