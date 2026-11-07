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Cara Buat Tabungan Darurat meski Penghasilan Belum Tetap

Niken Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |18:01 WIB
Cara Buat Tabungan Darurat meski Penghasilan Belum Tetap
Cara Buat Tabungan Darurat meski Penghasilan Belum Tetap (Foto: Dokumentasi BRI)
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JAKARTA - Cara buat tabungan darurat meski penghasilan belum tetap menarik untuk diulas. Tabungan darurat berperan sebagai safety net untuk menghadapi risiko finansial yang bisa datang sewaktu-waktu. Dana ini dapat dipakai untuk keperluan mendesak yang tidak terduga.

Selain itu, tabungan darurat mengurangi risiko terjerat utang dengan bunga yang tinggi. Orang yang tidak punya dana simpanan biasanya terpaksa berutang untuk menutup biaya yang mendesak.

Lantas, bagaimana cara mengumpulkan tabungan darurat jika penghasilan saja masih tidak menentu? Melansir dari berbagai sumber, berikut caranya seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Sabtu (7/11/2026).

1. Pisahkan Tabungan di Rekening Berbeda 

Langkah pertama adalah menyimpan tabungan darurat di rekening yang terpisah dari uang kebutuhan sehari-hari. Jika semua uang berada di dalam satu rekening, dana yang semula ditujukan untuk keadaan darurat mudah terpakai untuk belanja harian. Apalagi saat penghasilan sedang merosot, godaan untuk mengambilnya akan jadi semakin besar.

Kamu bisa memanfaatkan fitur dompet di aplikasi bank digital. Pilihan lainnya yang dapat kamu lakukan adalah dengan membuka rekening baru di bank yang berbeda. Bank yang berbeda memberi jarak yang cukup sehingga kamu dapat berpikir dua kali sebelum menarik dana. Beri nama rekening atau dompet tersebut sesuai tujuannya, misalnya “Dana Darurat”, agar kamu selalu ingat akan fungsinya. 

2. Sisihkan Uang di Awal 

Banyak orang yang menabung dari sisa uang di akhir bulan. Padahal, cara ini kurang efektif karena sisa uang sering kali sudah tidak bersisa di rekening. Sebaliknya, sisihkan nominal tabungan segera setelah kamu menerima penghasilan, lalu bagi sisanya ke pos-pos pengeluaran. Dengan urutan ini, uang untuk tabungan sudah aman sebelum terpakai untuk kebutuhan lain. 

Bagi pekerja dengan penghasilan tidak tetap, kebiasaan ini sebaiknya diterapkan setiap kali ada pemasukan. Misalnya, setiap pembayaran dari klien atau hasil penjualan diterima, sebagian langsung dipindahkan ke rekening tabungan darurat. Tidak perlu menunggu gaji bulanan karena pemasukan memang datang tidak teratur. 

 

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