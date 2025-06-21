Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Gen Z Siapkan Masa Depan dengan Bijak Kelola Keuangan hingga Investasi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |10:07 WIB
Cara Gen Z Siapkan Masa Depan dengan Bijak Kelola Keuangan hingga Investasi
Tips Kelola Keuangan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Upaya peningkatan literasi keuangan di masyarakat melalui berbagai kegiatan edukasi keuangan telah dilakukan oleh berbagai pihak. Program literasi keuangan ini bertujuan menarik minat masyarakat dan memperluas awareness. 

Salah satunya yang melakukan program peningkatan literasi keuangan di masyarakat khususnya kepada Gen Z yakni Bank Raya.

Bank Raya bekerjasama dengan BRI Danareksa Sekuritas untuk turut memberikan edukasi terkait investasi yang sesuai dengan profil generasi muda. 

Pembicara yang hadir dalam Inspiraya di edisi bulan Juni yaitu M. Farhad selaku VP Digital & Product Bank Raya, Chory Agung Customer Engagement & Market Analyst BRI Danareksa Sekuritas, Olivia Louise Financial Educator dan Perencana Keuangan Prita Ghozie CEO ZAP Finance . 

Corporate Secretary Bank Raya Ajeng Putri Hapsari menjelaskan program ini untuk mendorong percepatan inklusi keuangan dengan berkolaborasi bersama berbagai pihak. 

“Jadi konten yang dihadirkan kepada masyarakat karena tidak hanya sekedar mengelola keuangan dengan baik menggunakan bank digital, tapi juga bagaimana berinvestasi tepat sesuai dengan appetite dari nasabah,” katanya, Sabtu (21/6/2026).

 

