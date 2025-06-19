Advertisement
SMART MONEY

5 Tips Keuangan saat Liburan Sekolah, Bikin Kantong Tak Jebol

Najma Aulia Taufik , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |18:59 WIB
5 Tips Keuangan saat Liburan Sekolah, Bikin Kantong Tak Jebol
Tips Keuangan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Liburan sekolah adalah momen yang paling dinanti oleh banyak keluarga, terutama anak-anak. Namun di balik keseruan itu, pengeluaran yang tidak terkontrol bisa membuat keuangan keluarga jebol. 

Untuk mencegah hal itu, masyarakat diimbau untuk merencanakan keuangan secara bijak agar liburan tetap senang tanpa membuat panik. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan lima tips penting untuk menjaga keuangan tetap aman selama masa liburan.

1. Rencanakan Anggaran Khusus Liburan

Masyarakat disarankan untuk menyiapkan anggaran liburan jauh-jauh hari. 

Dana liburan sebaiknya berasal dari pos pengeluaran bulanan yang memang dialokasikan secara khusus, bukan dari dana darurat atau tabungan lain yang bersifat penting.

 

