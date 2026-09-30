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Jangan Asal Ikut Tren, Ini Cara Bedakan Peluang dan FOMO dalam Berinvestasi

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |15:40 WIB
Jangan Asal Ikut Tren, Ini Cara Bedakan Peluang dan FOMO dalam Berinvestasi
Jangan Asal Ikut Tren, Ini Cara Bedakan Peluang dan FOMO dalam Berinvestasi. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)
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JAKARTA - Calon investor diingatkan tidak asal mengikuti tren investasi yang muncul di media sosial dan perlu membedakan peluang dengan Fear of Missing Out (FOMO). Salah satu cara yang dapat dilakukan ialah menerapkan prinsip 2L, yakni memastikan investasi tersebut legal dan logis sebelum mengambil keputusan.

Head of Product Management Community and Partnership MNC Sekuritas Luqman El Hakiem mengatakan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), dapat dimanfaatkan untuk membantu calon investor menilai informasi investasi secara lebih objektif.

“Dengan adanya teknologi informasi berbasis AI, ini membuat orang menjadi lebih rasional. Lebih rasional, lebih objektif, dan juga bisa lebih menilai,” ujar Luqman dalam sesi “Next Gen Playbook: Money, Tech, Creator, Future” pada rangkaian iNews Campus Connect 2026 di Universitas Tarumanagara (Untar), Rabu (30/9/2026).

Menurut Luqman, teknologi dapat membantu investor memperoleh informasi dan data sebelum mengambil keputusan. Hal tersebut penting agar seseorang tidak hanya mengikuti rekomendasi teman, influencer, atau tren yang sedang berkembang.

Ia kemudian mengingatkan calon investor untuk menerapkan prinsip 2L, yakni legal dan logis, sebelum mengikuti suatu tawaran investasi.

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