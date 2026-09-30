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Mulai Investasi Jangan Tunggu Uang Sisa, Wajib Kendalikan Self-Reward

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |15:33 WIB
Mulai Investasi Jangan Tunggu Uang Sisa, Wajib Kendalikan Self-Reward
Rangkaian iNews Campus Connect 2026 di Universitas Tarumanagara (Untar). (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)
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JAKARTA - Anak muda disarankan mulai berinvestasi sejak memiliki penghasilan dan tidak menunggu uang tersisa di akhir bulan. Di sisi lain, keinginan melakukan self-reward tetap dapat dipenuhi selama porsinya ditentukan sejak awal dan tidak mengganggu alokasi investasi.

Head of Product Management Community and Partnership MNC Sekuritas Luqman El Hakiem mengatakan pengelolaan keuangan perlu membagi penghasilan untuk kebutuhan saat ini dan persiapan masa depan.

Hal itu disampaikan Luqman dalam sesi “Next Gen Playbook: Money, Tech, Creator, Future” pada rangkaian iNews Campus Connect 2026 di Universitas Tarumanagara (Untar), Rabu (30/9/2026).

Menurut Luqman, seseorang perlu membiasakan diri menyisihkan sebagian penghasilan untuk investasi sebelum memenuhi berbagai keinginan konsumtif.

“Menahan desire today untuk benefit the future,” ujar Luqman.

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