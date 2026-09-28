MNC Sekuritas Dorong Investor Pahami Strategi Investasi Hadapi Kuartal IV-2026

SURABAYA - MNC Sekuritas Cabang Surabaya Voza Tower terus mendorong peningkatan literasi dan pemahaman investor dalam menghadapi dinamika pasar modal melalui kegiatan Investor Gathering 2026 bertajuk “Q4 Market Playbook: Stay Confident, Capture the Opportunity” pada Jumat 25 September 2026.

Sesi edukasi ini menghadirkan Hans Kwee selaku Praktisi Pasar Modal, Head of Research MNC Sekuritas Victoria Venny, serta Setiady Wiguna selaku Full-time Investor.

Dalam sesi edukasi, Praktisi Pasar Modal Hans Kwee membahas potensi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), arah foreign flow, sektor-sektor yang menjadi perhatian, hingga perkembangan nilai tukar rupiah.

“Tahun ini, pasar menghadapi volatilitas yang cukup tinggi akibat berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar negeri. Karena itu, penting bagi kita untuk memberikan outlook mengenai kondisi ekonomi dan pasar sebagai referensi bagi nasabah MNC Sekuritas Surabaya Voza Tower dalam menghadapi dinamika pasar,” ujar Hans.

Sementara itu, Head of Research MNC Sekuritas Victoria Venny turut memberikan perspektif dari sisi riset mengenai perkembangan pasar dan berbagai faktor yang dapat menjadi perhatian investor dalam menentukan positioning pada kuartal IV 2026.

Selain membahas kondisi pasar, kegiatan ini juga menghadirkan sesi sharing bertajuk “From Paycheck to Financial Freedom” yang disampaikan oleh Setiady Wiguna.

Branch Manager MNC Sekuritas Surabaya Voza Tower Maria Cendra Arif Kurniawati mengatakan bahwa pemahaman terhadap kondisi pasar menjadi salah satu aspek penting bagi investor dalam menentukan strategi investasi. Menurutnya, investor perlu membekali diri dengan informasi dan analisis yang relevan.

“Investor perlu memahami berbagai faktor yang memengaruhi pergerakan pasar, sehingga dapat menyusun strategi investasi sesuai dengan tujuan dan profil risikonya. Dengan pemahaman yang baik, investor dapat lebih siap menghadapi berbagai kondisi pasar,” ujar Maria.